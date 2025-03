„Markus Lanz“ gestern am 12.3.25: Thema und Gäste am Mittwoch

Bei „Markus Lanz“ wird dreimal pro Woche am späten Abend über aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft diskutiert. In den vergangenen Wochen drehten sich die Polit-Talkshows neben der Bundestagswahl vor allem um die US-Politik. Eigentlich liefert der neue US-Präsident Donald Trump fast täglich Gesprächsstoff für eine ganze Reihe an Talkrunden.

Nach der Aussetzung der Militärhilfen für die Ukraine wurden sie nun wieder in Kraft gesetzt. Die Zölle auf kanadische Importe wurden erhöht, dann ausgesetzt, dann von 25 auf 50 Prozent erhöht, nur um am selben Tag wieder zurückzurudern und die ursprünglichen 25 Prozent beizubehalten. Die Europäische Union hat jetzt auf den Kurs der von Trump geführten USA reagiert und Gegenmaßnahmen angekündigt. Ab dem 1. April sollen Zölle auf US-Produkte im Wert von bis zu 26 Milliarden Euro umgesetzt werden.

„Markus Lanz“ hat sich in der Ausgabe am Dienstag aber der deutschen Politik gewidmet. Es ging um das von CDU und SPD vorgeschlagene 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Verteidigungsausgaben und Infrastruktur. Worum ging es gestern am 12. März 2025 bei „Markus Lanz“? Wie lautete das aktuelle Thema und welche Gäste waren im Studio? Alle Infos zur neuen Folge der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ gestern am Mittwoch?

Wie immer läuft die Talkrunde auch in dieser Woche am späten Abend im ZDF. Streng genommen gibt es am heutigen Mittwoch keine neue Episode zu sehen - der Polit-Talk beginnt erst um Mitternacht. Um keine Verwirrung zu stiften, sprechen wir in unseren Überschriften aber trotzdem von der Mittwochs-Ausgabe. Die Infos zur Ausstrahlung im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2056)

Wann? Mittwoch, 13. März 2025, 00.00 Uhr

Wo? ZDF (TV), Live-Stream des ZDF (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 12.3.25

Meistens gibt es in den Talkrunden ein Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der Regel dreht sich die Diskussion wie bereits erwähnt um aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft. Gestern am 12. März 2023 sollte es bei „Markus Lanz“ nach dem Ablehnen der schwarz-roten Finanzpläne von Seiten der Grünen um das forcierte Sondervermögen für Verteidigungsausgaben und Infrastruktur gehen und unter welchen Bedingungen es doch noch realisiert werden kann.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 12. März 2025

In jeder Folge sind Politiker, Autoren, Experten und Journalisten zu Gast, die Themen wie die Bundestagswahl, den Krieg in der Ukraine, große Sportereignisse und aktuelle politische Vorfälle diskutieren. Zur gestrigen Sendung hat Markus Lanz folgende drei Gäste in seine Sendung eingeladen:

Felix Banaszak: Der Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen lehnt wie seine Partei die ausformulierten Finanzpläne zwischen Union und SPD ab. Er erläutert, unter welchen Bedingungen die Grünen dem Sondervermögen vor der Konstitution des neuen Bundestages zustimmen können.

Roderich Kiesewetter: Der CDU-Politiker und Bundestagsabgeordnete bezieht zu den Schuldenplänen der Union Stellung. Des Weiteren spricht er über die sicherheitspolitischen Herausforderungen von Deutschland sowie den Möglichkeiten eines Waffenstillstands zwischen der Ukraine und Russland.

Kerstin Münstermann: Die Journalistin leitet das Parlamentsbüro der „Rheinischen Post“. Sie ordnet die Möglichkeiten einer Einigung zwischen Union, SPD und Grünen hinsichtlich der Schuldenbremse und des geplanten Sondervermögens ein.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die aktuelle Sendung von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate im Stream zur Verfügung. Eine Wiederholung des Polit-Talks im TV bietet das ZDF nicht an.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche

An den Wochentagen ändert sich bei „Markus Lanz“ in der Regel nichts - jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag läuft eine neue Folge der Talkrunde. Ausnahmen wie die verspätete Mittwochsausgabe kommen aber immer wieder vor. Das sind die nächsten Sendetermine im Überblick:

Donnerstag, 13. März 2025: 00.00 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 13. März 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 18. März 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )