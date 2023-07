"Markus Lanz" gestern am 12. Juli 2023: Das sind die Gäste

An drei Abenden der Woche bittet Moderator Markus Lanz Gesprächspartner in die nach ihm benannte Talkshow - dienstags, mittwochs und donnerstags. Was kam gestern am 12. Juni 2023 auf Sie zu?

Dreimal wöchhentlich lädt Markus Lanz Gäste aus allen möglichen Bereichen des öffentlichen Lebens in seine Talk-Runde vor Mittrenacht. Dabei handelt es sich sehr häufig um Politikerinnen, Medien-Leute oder Koryphäen aus der Wissenschaft - je nach Thema der Sendung können es aber auch Schauspieler, Publizistinnen, Popstars, andere Künstler oder Sport-Asse sein. Seine Sendung überträgt das ZDF üblicherweise kurz nach 23 Uhr, sie kann sich aufgrund aktueller Anlässe aber auch mal verschieben - meist vertreiben in solchen Fällen wichtige Sport-Sendungen den Südtiroler von seinem gewohnten Sendeplatz. Die heutige Talkshow läuft aber planmäßig - sie startet um 23.15 Uhr und dauert bis 0.30 Uhr am frühen Donnerstagmorgen.

In aller Regel sendet das ZDF die Talshow "Markus Lanz" Dienstag bis Donnerstag. An diesen Tagen kann man die Talkrunde ganz konventionell im linearen Fernsehprogramm des Senders oder - zeitgleich - in dessen Livestream verfolgen. Auch eine Wiederholung gibt es: Das Video der gestrigen Ausgabe von "Markus Lanz" stand ab 13. Juli 2023 um 1 Uhr in der Mediathek des Senders zum Streamen bereit.



Thema bei "Markus Lanz" gestern am 12. Juli 2023

Am gestrigen Abend bietete Markus Lanz wieder einmal einen bunten Themen-Mix: Es ging unter anderem um die abgeblasene Abstimmung zum Heizungsgesetz, den Austausch des CDU-Generalsekretärs und die damit vermutlich zusammenhängenden Gedankenspiele von Friedrich Merz. Außerdem standen der Zustand der Ampel-Koalition und der NATO-Gipfel in Litauen auf Lanz' Sprechzettel.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 12. Juli 2023

Thomas Heilmann, Politiker

Thomas Heilmann ist CDU-Abgeordneter. Mit seiner Klage hat er die Abstimmung über das Heizungsgesetz ausgehebelt. Zu diesem Thema hat er ebenso eine Meinung wie zum Aus von Mario Czaja als CDU-Generalsekretär.



Robin Alexander, Journalist

Robin Alexander ist Vize-Chefredakteur der Welt. Er nimmt die Entlassung des CDU-Generalsekretärs in den Blick und versucht, das Kalkül von CDU-Chef Merz zu ergründen. Die Ampelkoalition zeigt seiner Meinung nach beträchtliche Schwächen: "Sie hängt in den Seilen wie ein angeschlagener Boxer."



Claudia Major, Militärexpertin

Claudia Major ordnet den NATO-Gipfel in Vilnius ein. Außerdem äußerst sie sich zur Bedeutung atomarer Bewaffnung: Diese werde zunehmen, "weil der Ukrainekrieg gezeigt hat, dass Atomwaffen Sicherheit geben."