„Markus Lanz“ gestern am 13.2.25: Thema und Gäste am Donnerstag

Die Talkshow „Markus Lanz“ zählt seit Jahren zu den etablierten Diskussionsformaten im deutschen Fernsehen. Dreimal wöchentlich begrüßt der Moderator im ZDF Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, um aktuelle Themen zu beleuchten. Die Sendung wird in der Regel erst spät am Abend ausgestrahlt und beginnt meist nicht vor 23 Uhr.

In den letzten Wochen dominierten vor allem die anstehende Bundestagswahl am 23. Februar 2025 und die erneute Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump die Diskussionen. Gestern rückte jedoch das Attentat in München in den Mittelpunkt.

Für Zuschauer, die die Sendung verpasst haben oder nicht bis zur Ausstrahlung wach bleiben konnten, gibt es alternative Möglichkeiten, die Ausgabe nachträglich anzusehen. Welche Themen wurden in der Sendung vom 13. Februar 2025 behandelt? Welche Gäste nahmen an der Diskussion teil? Alle Informationen zur gestrigen Ausgabe finden Sie hier in diesem Artikel.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Donnerstag?

Die Talkshow „Markus Lanz“ wird in der Regel spätabends ausgestrahlt und dauert etwa 60 bis 90 Minuten. Die genaue Sendezeit kann je nach Wochentag und Programmplanung variieren. Das war der Sendetermin der gestrigen „Markus Lanz“-Ausgabe:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2045)

Wann? Donnerstag, 13. Februar 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 13.2.25

In der gestrigen Sendung ging es um die Reaktionen auf das Attentat in München und den Einfluss dieser Ereignisse auf den politischen Diskurs. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Rolle von Krisennarrativen im Wahlkampf und deren Auswirkungen auf das Wahlverhalten der Bürgerinnen und Bürger. Außerdem wurde die Verantwortung der Politik in einer polarisierten Gesellschaft diskutiert, insbesondere im Hinblick auf den zunehmenden Populismus. Abschließend ging es um die Frage, inwiefern die politische Kommunikation in Zukunft ehrlicher und offener gegenüber schwierigen Themen gestaltet werden sollte.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 13. Februar 2025

Diese vier Gäste diskutierten gestern Abend mit Moderator Markus Lanz über das Attentat in München und die aktuelle politische Situation in Deutschland:

Michael Bröcker (Journalist): Der Chefredakteur von „Table Media“ äußert sich zu dem heutigen Attentat in München und untersucht die Bedeutung von Krisennarrativen in politischen Debatten. Er betont die Notwendigkeit, die Reaktionen der Politik auf solche Ereignisse genau zu beobachten und deren Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung zu hinterfragen.

Kristina Dunz (Journalistin): Die stellvertretende Leiterin des RND-Hauptstadtbüros zeigt auf, wie die Parteien auf die Nachricht des Attentats reagieren und welche Rolle diese Reaktionen im aktuellen Wahlkampf spielen. Sie untersucht, welche Auswirkungen diese Ereignisse auf das Wahlverhalten der Bürgerinnen und Bürger haben könnten und welche Themen im Wahlkampf dadurch verstärkt in den Fokus rücken.

Richard David Precht (Philosoph): Der Bestseller-Autor spricht über den zunehmenden Populismus in Wahlkämpfen und die Verantwortung der Politik in einer gespaltenen Gesellschaft. Er geht der Frage nach, wie sich die Debattenkultur verändern könnte und welche Herausforderungen für die politische Kommunikation der Zukunft bestehen.

Sabine Rennefanz (Journalistin): Die Kolumnistin beim „Spiegel“ beleuchtet die gesellschaftspolitischen Dimensionen des Wahlkampfs und kritisiert, dass politische Akteure es oft vermeiden, den Wählerinnen und Wählern unbequeme Wahrheiten zu präsentieren. Sie fordert eine tiefere Auseinandersetzung mit schwierigen Themen und ein ehrlicheres Bild der politischen Landschaft.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Wenn Sie „Markus Lanz“ verpasst haben, ist keine Wiederholung im klassischen Fernsehen vorgesehen. Stattdessen können Sie die aktuelle und frühere Ausgaben für eine begrenzte Zeit in der ZDF-Mediathek abrufen.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche?

„Markus Lanz“ wird normalerweise dienstags, mittwochs und donnerstags im ZDF ausgestrahlt. In der kommenden Woche wird jedoch auch die Mittwochsausgabe erst um Mitternacht gesendet, sodass am Donnerstag zwei Folgen laufen. Hier sind die Sendetermine der nächsten Woche im Überblick:

Dienstag, 18. Februar 2025, 23.15 Uhr bis 00.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 20. Februar 2025, 00.05 Uhr bis 00.50 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 20. Februar 2025, 23.30 Uhr bis 00.45 Uhr ( ZDF )