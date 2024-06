"Markus Lanz" gestern am 13. Juni 2024: Thema und Gäste

Markus Lanz lud gestern Abend wieder zur Diskussion über aktuelle Themen ein. Hier finden Sie alle Infos rund um Gäste, Uhrzeit und Thema der aktuellen Ausgabe.

In seiner Talkshow diskutiert Moderator Markus Lanz dreimal pro Woche mit Experten und ausgewählten Gästen über politische und gesellschaftlich relevante Themen. Kürzlich feierte die Sendung ihren 16. Geburtstag - die erste Folge erschien am 3. Juni 2008. Inzwischen ist man bei der 1957. Folge angelangt, die am gestrigen Donnerstagabend ausgestrahlt wurde. Für gewöhnlich ist eine einzelne Ausgabe zwischen 60 und 75 Minuten lang und wird am späten Abend im ZDF gezeigt.

Für welche Uhrzeit wurde die gestrige Folge "Markus Lanz" angesetzt? Wo kann man sie nachträglich anschauen? Und welche Gäste sprachen gestern Abend zu welchem Thema? Antworten auf diese Fragen finden Sie in diesem Artikel.

"Markus Lanz" gestern am 13. Juni 2024: Sendezeit

In Abhängigkeit vom Fernsehprogramm kann es zu Verschiebungen bei der Sendezeit kommen. Für Donnerstag, den 13. Juni 2024, wurde "Markus Lanz" für 23.15 Uhr angekündigt. Gegen 0.30 Uhr war dann Schluss - bis es in der kommenden Woche am Dienstag, 18. Juni 2024, eine neue Ausgabe gibt. Regelmäßig erscheinen dienstags, mittwochs und donnerstags neue Folgen. Zwischen 23 Uhr und 0 Uhr geht Lanz normalerweise auf Sendung.

Wo läuft "Markus Lanz" gestern am Donnerstag?

Ganz klassisch kann man die Gesprächsrunde im linearen Fernsehen beim ZDF ansehen. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, "Markus Lanz" im Live-Stream des ZDF zu verfolgen - selbstverständlich kostenlos.

Was? " Markus Lanz " (Folge 1957)

" " (Folge 1957) Wann? Donnerstag, 13. Juni 2024, 23.15 Uhr

Donnerstag, 13. Juni 2024, 23.15 Uhr Wo? ZDF ( TV ), ZDF -Livestream (Stream)

Schafft man es zu später Stunde nicht mehr, die Talkshow pünktlich zur Erstausstrahlung anzuschauen, ist die Sendung auch jederzeit über die ZDF-Mediathek abrufbar.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 13. Juni 2024

Im Regelfall gibt es ein größeres Hauptthema in jeder Ausgabe. Hin und wieder wird auch ein zweites Thema besprochen. In der gestrigen Ausgabe war das Thema mehr als aktuell, denn die eingeladenen Gäste aus der Politik und den Medien diskutierten über die Ergebnisse der Europawahl vom 9. Juni. Im Fokus standen dabei die Niederlage der SPD und deren Umgang mit den Wahlergebnissen, sowie die Zukunft Europas nach den Wahlen. Außerdem wurde über das Wahlverhalten von Jugendlichen und deren Sorgen diskutiert. Wie sieht die Zukunft Europas aus? Und wie kann der Rechtsruck in Europa erklärt werden?

"Markus Lanz" heute: Gäste am 13. Juni 2024

Normalerweise werden vier Gäste pro Sendung eingeladen. Nach einer Vorstellung der einzelnen Expertinnen und Experten durch Lanz, kommt er nacheinander mit ihnen ins Gespräch. Möchten die anderen Gäste etwas zu einem angeschnittenen Thema beitragen, wird ihnen das nicht verwehrt. Dennoch diskutiert Lanz meist mit einem weiteren Gast. Hier gibt es die Gäste der aktuellen Ausgabe auf einen Blick:

Saskia Esken ( SPD ): Co-Vorsitzende der SPD .

Co-Vorsitzende der . Michael Bröcker : Chefredakteur von "Table.Media"

Chefredakteur von "Table.Media" Rüdiger von Fritsch: früherer deutscher Botschafter in Moskau

früherer deutscher Botschafter in Simon Schnetzer : Jugendforscher

Jugendforscher Britta Hilpert : Korrespondentin des ZDF

Sendetermine: Wann läuft "Markus Lanz" nächste Woche?

Wie immer werden auch in der Woche darauf, vom 17. Juni 2024 bis zum 23. Juni 2024, wieder drei neue Talkrunden im ZDF zu sehen sein. Einen Überblick über die nächsten Sendetermine finden Sie hier:

Dienstag, 18. Juni 2024: 23.45 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

) Mittwoch, 19. Juni 2024: 23.45 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

) Donnerstag, 20. Juni 2024: 23.45 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

"Markus Lanz" gestern am Donnerstag: Was lief noch?

Alle Talkshow-Fans kamen gestern am Donnerstag voll auf ihre Kosten: Neben "Markus Lanz" gab es beim ZDF eine weitere politische Gesprächsrunde im Programm. Ab 22.15 Uhr lief die neue Ausgabe von "Maybrit Illner".

Zu Gast waren unter anderem SPD-Parteivorsitzender Lars Klingbeil sowie Norbert Röttgen von der CDU - Mitglied im Auswärtigen Ausschuss im Bundestag. Diskutiert wurden in erster Linie die Wahlergebnisse der Europawahl 2024.