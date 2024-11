„Markus Lanz“ gestern am 14.11.24: Thema und Gäste am Donnerstag

Bei „Markus Lanz“ ging es bisher in dieser Woche natürlich um den Bruch der Ampel und die Neuwahlen, die am 23. Februar 2025 stattfinden sollen. Bundeskanzler Olaf Scholz will die Vertrauensfrage im Dezember stellen und sich so vergewissern, ob seine Politik im Bundestag unterstützt wird. Da die Regierung aus Grünen und SPD keine Mehrheit im Bundestag hat, kann daraufhin der Bundespräsident innerhalb von 21 Tagen den Bundestag auflösen.

Nachdem Scholz die Vertrauensfrage zunächst für Januar angekündigt hatte, stand er bei der Opposition in der Kritik. Vor allem CDU-Chef Merz forderte, die Frage so schnell wie möglich zu stellen. Mit dem Termin für die Neuwahlen im Februar wird nun erneut Kritik am Kanzler laut. Kleinere Parteien wie die Piraten, Humanisten und die ÖDP befürchten, dass sie die Unterschriften für die Wahlzulassung in der Kürze der Zeit nicht zusammenbekommen.

Worum ging es gestern am 14. November 2024 bei „Markus Lanz“? Wie lautete das Thema und welche Gäste waren im Studio dabei? Antworten auf diese Fragen sowie alle Infos zur aktuellen Ausgabe der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Donnerstag?

Immer dienstags, mittwochs und donnerstags gibt es eine neue Ausgabe von „Markus Lanz“ am späten Abend im TV-Programm des ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen konnten Sie die gestrige Folge der Polit-Talkshow jedoch auch im Live-Stream des Senders verfolgen. Alle Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2011)

Wann? Donnerstag, 14. November 2024, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Vor „Markus Lanz“ lief gestern auch eine neue Ausgabe von „Maybrit Illner“ im ZDF. Das Thema der Sendung lautete „Ampel weg, Wahlkampf da – hoffen auf einen Neustart?“. Zu Gast waren unter anderem der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und der Generalsekretär der SPD, Matthias Miersch.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 14.11.24

In jeder Folge gibt es ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. In dieser Woche hat sich Markus Lanz mit seinen Gästen über den Bruch der Ampel und über die anstehenden Neuwahlen im Februar unterhalten. Außerdem hat ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen darüber berichtet, wie die Regierungsbildung in den USA abläuft und wie Trump die Schlüsselpositionen in seiner Regierung besetzen will. In der gestrigen Sendung ging es um verschiedene Themen. Zum einen fiel der Blick auf die FDP und wie es für die Partei weitergeht. Außerdem sollte es um die Neuwahlen im Februar gehen und darum, welche Chancen liberale Parteien dabei haben. Zu guter Letzt ging es dann um die Veränderungen des globalen Machtgefüges nach dem Einzug Trumps ins Weiße Haus und welche Folgen dies für Russland und den Ukrainekrieg haben könnte.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 14. November 2024

In jeder Folge begrüßt Markus Lanz Politiker, Experten und Medienvertreter, die mit ihm ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft besprechen. Dies war die Gästeliste der gestrigen Sendung:

Marco Buschmann, FDP-Politiker: Nach dem Aus der Ampel ist Buschmann als Bundesjustizminister zurückgetreten. Er sprach bei „Markus Lanz“ über Christian Lindner und äußerte sich dazu, wie es für ihn und die FDP weitergehen wird.

Kerstin Münstermann, Journalistin: Die Leiterin des Parlamentsbüros der „Rheinischen Post“ blickte auf den Zustand der FDP. Außerdem sprach sie über die Neuwahlen im Februar und die Perspektiven der Liberalen.

Adrian Geiges, Autor: Als China-Experte sprach Geiges über mögliche Veränderungen im globalen Machtgefüge und in der Sicherheitsarchitektur als Folge der Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus.



Frederik Pleitgen, Journalist: Der CNN-Korrespondent wurde aus Moskau zugeschalten. Er schilderte, wie Russland auf das Trump-Comeback schaut und welche Auswirkungen es für den weiteren Verlauf des Ukrainekrieges haben könnte.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie gestern keine Zeit hatten, sich die neueste Talkrunde mit Markus Lanz im TV anzusehen, dann haben Sie die Möglichkeit, die Sendung auch im Nachhinein in der ZDF-Mediathek abzurufen. Dort bleiben die Talkrunden nach der Erstausstrahlung noch einige Monate verfügbar. Eine Wiederholung im Fernsehen bietet das ZDF allerdings nicht an.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche?

Auch in der nächsten Woche ist Markus Lanz wieder wie gewohnt am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag auf Sendung. Wie die Sendetermine im Detail aussehen, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Dienstag, 19. November 2024: 23.30 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 20. November 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 21. November 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )