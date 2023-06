"Markus Lanz" gestern am 14. Juni 2023: Das sind die Gäste

Gestern am Mittwochabend stand wieder eine neue Ausgabe von "Markus Lanz" an. Die Gäste und das Thema der Sendung vom 14. Juni 2023 stellen wir Ihnen hier vor.

Am gestrigen Abend geht wieder " Markus Lanz" mit einer neuen Ausgabe im ZDF auf Sendung. In der Regel wird die Talkshow an drei Abenden in der Woche, nämlich Dienstags, Mittwochs und Donnerstags ausgestrahlt. Dabei lädt Markus Lanz verschiedenste Gäste aus Politik, Gesellschaft und dem öffentlichen Leben ein.

Die Sendezeiten können dabei von Ausgabe zu Ausgabe variieren, wenn zum Beispiel davor außerplanmäßige Sportübertragungen oder andere TV-Sendungen laufen. Am heutigen Abend startet "Markus Lanz" um 23.15 Uhr und endet um 00.15 Uhr. Parallel zur Ausstrahlung im analogen Fernsehen kann die heutige Ausgabe auch per Live-Stream auf der Website des ZDF verfolgt werden. In der ZDF-Mediathek wird die Sendung vom heutigen Mittwochabend ab 1 Uhr abrufbar sein.

Im Folgenden präsentieren wir Ihnen die Gäste und das Thema des heutigen Abends.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 14. Juni 2023

Thema gestern Abend bei "Markus Lanz" war das Heizungsgesetz sowie die Dokumenten-Affäre um den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump sein. Aber auch über den gegenwärtigen Zustand der Ampel-Koalition wurde gesprochen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 14. Juni 2023

Um die vorgestellten Themen adäquat analysieren und diskutieren zu können, hat Markus Lanz folgende Gäste in seine Sendung eingeladen:

Winfried Kretschmann, Politiker

Lesen Sie dazu auch

Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg gibt Auskunft über die Einigung beim Heizungsgesetz. Zudem wird er sich über den gegenwärtigen Zustand der Ampel-Koalition sowie die EU-Asylreform äußern.

Eva Quadbeck, Journalistin

Quadbeck ist Chefredakteurin beim "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Sie beleuchtet das Auftreten der Grünen innerhalb der Bundesregierung und bewertet das Agieren von Studio-Gast Winfried Kretschmann.

Lamia Messari-Becker, Bauingenieurin

Die Bauingenieurin bewertet das Maß der Umsetzbar- und Praxistauglichkeit des Gebäudeenergiegesetzes. Ferner gibt sie zu verstehen, warum dieses Gesetz kommunikativ nicht optimal vermittelt wurde.

Johannes Hano, Journalist

Johannes Hano wird live aus dem ZDF-Studio in New York zugeschaltet. Er liefert Hintergrund-Informationen rund um die Dokumenten-Affäre des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump.