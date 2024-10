„Markus Lanz“ gestern am 15.10.24: Thema und Gäste am Dienstag

Seit mehr als 16 Jahren ist Markus Lanz nun bereits mit seiner Polit-Talkshow auf Sendung. 2023 hat das ZDF das 15-jährige Bestehen der Talkshow gefeiert und auch in diesem Jahr steht erneut ein Jubiläum an: Die 2000. Folge der Sendung wird kommende Woche ausgestrahlt. Ob und wie das ZDF diesen Meilenstein feiern will, ist derzeit jedoch noch nicht bekannt. Eventuell hebt sich der Sender die Feier für das 20-jährige Bestehen der Sendung auf, das 2028 auf dem Programm steht. Gestern, am 15. Oktober 2024, ging es jedenfalls erst einmal mit einer regulären Ausgabe der Talkrunde weiter.

Welche Gäste waren gestern bei „Markus Lanz“ im Studio? Worum drehte sich die Sendung und wie lautet das Thema am 15.10.24? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur aktuellen Ausgabe der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ gestern am Dienstag?

Wenn Sie regelmäßig „Markus Lanz“ verfolgen, dann ist diese Information für Sie nichts Neues: Der Polit-Talk läuft dreimal pro Woche immer dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF. Neben der TV-Übertragung können Sie die Sendung auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 1997)

Wann? Dienstag, 15. Oktober 2024, 22.45 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 15. Oktober 2024

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Üblicherweise werden pro Sendung vier bis fünf Gäste eingeladen. Gestern nahmen vier Gäste neben Moderator Markus Lanz Platz. Das waren die Gäste am 15. Oktober 2024:

Michael Roth, SPD-Politiker: Roth äußerte sich zum aktuellen Strategiepapier seiner Partei, dem Rücktritt von Generalsekretär Kühnert und der sicherheits- sowie verteidigungspolitischen Ausrichtung der SPD.

Boris Palmer, Politiker (parteilos): Boris Palmer, parteiloser Politiker und Oberbürgermeister von Tübingen, sprach über den Wandel in der deutschen Migrationspolitik, das Aufkommen der AfD und BSW sowie die Schwierigkeiten seiner ehemaligen Partei, den Grünen.

Eva Quadbeck, Journalistin: Die Chefredakteurin des „RedaktionsNetzwerks Deutschland“ untersuchte die Strategien der SPD in Vorbereitung auf die Bundestagswahl. Zudem beleuchtete sie das außenpolitische Engagement von Olaf Scholz.

Christian Mölling, Militärexperte: Er gab Auskunft über die neuesten Ereignisse im Kontext des russischen Übergriffs auf die Ukraine und bewertete den „Siegesplan“ des ukrainischen Präsidenten Selenskyj.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 15.10.24

In der aktuellen Ausgabe von „Markus Lanz“ wurden wieder zentrale politische Themen behandelt. Im Fokus stand das neue Strategiepapier der SPD und das Ausscheiden von Generalsekretär Kevin Kühnert. Zudem wurde die verteidigungs- und sicherheitspolitische Haltung der SPD beleuchtet, insbesondere im Kontext der deutschen Außenpolitik. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Kursverschiebung der deutschen Politik in Bezug auf Migration und dem Erstarken populistischer Strömungen, insbesondere der AfD und des BSW. Die Sendung thematisierte die Herausforderungen und Lösungsansätze, die sich aus diesen Entwicklungen ergeben.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Wie eingangs bereits erwähnt, steht bei „Markus Lanz“ demnächst ein Jubiläum an: Die 2000. Folge des Polit-Talks wird am 22. Oktober ausgestrahlt. Bis dahin heißt es „Business as usual“. Die Sendetermine der Polit-Talkshow in der Kalenderwoche 42 im Überblick:

Dienstag, 15. Oktober 2024: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 16. Oktober 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 17. Oktober 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )