„Markus Lanz“ gestern am 15.4.25: Thema und Gäste am Dienstag

An drei Abenden in jeder Woche, nämlich dienstags, mittwochs und donnerstags lädt Markus Lanz in seine gleichnamige Talkshow verschiedenste Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein. So vielfältig wie die Gäste sind dabei auch die Themen der jeweiligen Sendungen. Das Format hat sich im Laufe der Jahre zu einer festen Institution etabliert und wird bereits seit 2008 ausgestrahlt. Im Herbst 2024, genauer gesagt am 22. Oktober feierte die Sendung ihre 2000. Folge.

In der Ausgabe von „Markus Lanz“ am 10. April 2025 standen die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie im Vordergrund. Worum es gestern Abend am Dienstag, dem 15. April 2025 in der Sendung ging und welche Gäste in Erscheinung getreten sind, das erfahren Sie hier.

TV und Live-Stream: Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Dienstag?

Der Haussender von „Markus Lanz“ ist seit jeher das ZDF. Dort läuft die Talkshow in der Regel dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend. Dies traf auch am gestrigen Dienstagabend zu. Die 2070. Folge wurde von 23.15 - 00.30 Uhr ausgestrahlt. Parallel dazu gab es online auch einen kostenfreien Live-Stream. Der besseren Übersicht halber gestaltet sich die gestrige Übertragung wie folgt:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2070)

Wann? Dienstag, 15. April 2025 um 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 15.4.25

Im Fokus der gestrigen Sendung standen drei Themen. Zum Einen die Einigung zwischen der Union und der SPD in den Koalitionsverhandlungen mit Friedrich Merz als voraussichtlich nächstem Bundeskanzler des BRD. Zum Anderen wurde auch das anstehende SPD-Mitgliedervotum hinsichtlich der künftigen Regierungsbildung von Seiten der Sozialdemokraten mit CDU und CSU näher beleuchtet. Als dritte Thematik ist die Zoll- und Wirtschaftspolitik von US-Präsident Trump sowie deren Implikationen für Deutschland angesprochen worden.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 15. April 2025

Folgende Gäste hatte Markus Lanz in seine Sendung eingeladen, um über die eben erwähnten Themen zu sprechen:

Stephan Weil (SPD-Politiker)

Stephan Weil ist Ministerpräsident von Niedersachsen. Er bezog Stellung zur bevorstehenden schwarz-roten Koalition im Bund. Ebenso hat er sich den Auswirkungen von Trumps Zollpolitik in seinem Bundesland gewidmet.

Eva Quadbeck (Journalistin)

Eva Quadbeck ist Chefin vom „RedaktionsNetzwerk Deutschland“. Sie hat sich zur Regierungsbildung zwischen Union und SPD sowie zum Mitgliedervotum der Sozialdemokraten geäußert.

Moritz Schularick (Ökonom)

Der IfW-Präsident fokussierte sich auf die wirtschafts- und fiskalpolitischen Bereiche des Koalitionsvertrags. Darüber hinaus beleuchtete er den gegenwärtigen Zustand der Wirtschaft der Vereinigten Staaten sowie deren Zukunftsperspektiven.

Elmar Theveßen (Korrespondent)

Der Leiter des ZDF-Studios Washington war aus Boston zugeschaltet. Er gab nähere Einblicke hinsichtlich der Einschätzung der Zollpolitik von Trump von Seiten der US-amerikanischen Bevölkerung und der Wirtschaftseliten.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie weder die Ausstrahlung im TV, noch im Live-Stream verfolgt haben können, dann bietet sich die kostenfreie ZDF-Mediathek an. Dort stehen sämtliche Folgen von „Markus Lanz“ nach der Ausstrahlung im TV für eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Eine Wiederholung im linearen Fernsehprogramm gibt es allerdings nicht.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese Woche?

Neben der Sendung am gestrigen Dienstag gibt es diese Woche noch zwei weitere Ausstrahlungstermine. Diese finden Sie in der folgenden Übersicht:

Donnerstag, 17. April 2025 um 00.00 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 17. April 2025 um 23.00 Uhr ( ZDF )