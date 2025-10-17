„Markus Lanz“ gestern am 16.10.25: Thema und Gäste am Donnerstag

Seit 2008 diskutiert der Moderator Markus Lanz in seiner Talkshow mit verschiedenen Gästen über aktuelle politisch und gesellschaftlich relevante Themen. Die Sendung läuft dreimal wöchentlich. Die Diskussionsteilnehmer kommen aus Politik, Wirtschaft, Justiz oder auch dem Journalismus. Schon in den ersten beiden Folgen der Woche am Dienstag und am Mittwoch hatte Lanz mit seinen Gästen bereits über die Themen Aufrüstung, Wehrpflicht, den Krieg in der Ukraine und die Lage in Gaza gesprochen. Gestern am 16. Oktober nahm sich Markus Lanz mit seinen Studiogästen ein anderes Thema vor. Worum genau es ging und wer im Studio zu Gast war, erfahren Sie hier.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Donnerstag?

Die politische Talkshow „Markus Lanz“ wird immer dienstags, mittwochs und donnerstags im ZDF ausgestrahlt. So konnten Sie auch die gestrige Sendung am 16.10.25 beim öffentlich-rechtlichen Sender verfolgen. Im Live-Bereich der ZDF-Mediathek konnten Sie die Sendung parallel zum linearen TV alternativ wie immer auch im Live-Stream verfolgen. Beginn war um 23.15 Uhr.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 16.10.25

Gastgeber Markus Lanz spricht in seiner Talkshow dreimal in der Woche mit wechselnden Gästen über aktuelle, gesellschaftlich relevante Themen. In der Sendung am Donnerstag, dem 16.10.2025 ging es um soziale Ungleichheit, die Bedeutung des Sozialstaats, politische Polarisierung und damit verbundene Debatten sowie um Kulturkämpfe. Dabei kamen Gäste aus unterschiedlichen Bereichen zu Wort. Gestern befasste sich Lanz mit seinen Gästen mit der Sozialpolitik Deutschlands. Unter anderem sollte es um die soziale Ungleichheit und die Rolle des Sozialstaats für die Gesellschaft gehen.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 16.10.25

In der Sendung, die gestern am 16. Oktober 2025 ausgestrahlt wurde, tauschten sich vier Persönlichkeiten aus Politik, Justiz und Journalismus über aktuelle Geschehnisse aus. Das waren die Gäste am gestrigen Donnerstag bei „Markus Lanz“:

Frauke Brosius-Gersdorf (Juristin): Sie wurde von der SPD für das Amt als Richterin am Bundesverfassungsgericht vorgeschlagen. Nach öffentlichen und politischen Diskussionen zog Frauke Brosius-Gersdorf die Kandidatur allerdings zurück . In der Talkshow sprach sie über Kulturkämpfe in Deutschland.

Ricarda Lang (Politikerin): Die frühere Vorsitzende der Partei Bündnis 90/Die Grünen brachte gestern bei „Markus Lanz“ ihre Überlegungen zur Situation der politischen Mitte und ihre Gedanken zu einer möglichen Zunahme sozialer Ungleichheit zum Ausdruck.

Hannah Bethke (Journalistin): Die Redakteurin der Welt schaute sich politische Polarisierung und deren Folgen an, unter anderem im Zusammenhang mit der Kandidatur von Frauke Brosius-Gersdorf für das Richteramt am Bundesverfassungsgericht.

Julia Löhr (Journalistin): Die Experting für Wirtschaft ( FAZ ) redete bei „Markus Lanz“ über den Sozialstaat und dessen Rolle für die Stabilität innerhalb der Gesellschaft.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Haben Sie es zur Sendezeit nicht vor den Fernseher geschafft, können Sie die Talkshow auch nachträglich noch ansehen. Eine Wiederholung im TV ist zwar nicht geplant, allerdings steht Ihnen die gestrige Ausgabe ab 1 Uhr nachts in der Mediathek des ZDF auf Abruf zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche

Auch in der Woche vom 20. bis zum 26. Oktober 2025 läuft Markus Lanz im ZDF. Nur die Sendung am Mittwoch findet 45 Minuten später als üblich (0.00 Uhr statt 23.15 Uhr) statt. An diesem Termin läuft zuvor das sportstudio mit der Zusammenfassung der Fußball Champions League. Das sind die Sendetermine in der kommenden Woche:

Dienstag, 21.10.2025 um 23.15 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 23.10.2025 um 0 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 23.10.2025 um 23.15 Uhr ( ZDF )