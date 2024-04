"Markus Lanz" gestern am 17. April 2024: Das waren die Gäste

Journalist Markus Lanz hat gestern in seine gleichnamige Gesprächssendung im ZDF eingeladen. Hier gibt es alle Informationen rund um Thema und Gäste.

Seit knapp 15 Jahren gehört die Talksendung " Markus Lanz" zum festen Bestandteil der deutschen Fernsehlandlandschaft. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags erscheint im Regelfall eine neue Ausgabe der Gesprächssendung. Die Übertragung der Sendung übernimmt das ZDF, weshalb man "Markus Lanz" am späten Abend im linearen TV verfolgen konnte. Darüber hinaus wurde die Sendung parallel auch im Online-Livestream des ZDF gezeigt.

Die gestrige Ausgabe der Sendung "Markus Lanz" begann um 0 Uhr - streng genommen also erst am 18. April 2024. Wem das zu spät war, um das Programm live im TV zu verfolgen, der hat auch im Nachgang noch die Möglichkeit, die Ausgabe anzusehen: In der ZDF-Mediathek steht sie nach der Erstausstrahlung auch zum zeitunabhängigen Streamen zur Verfügung.

Sie wollen wissen, worum es gestern bei "Markus Lanz" ging und wer eingeladen war? Wir haben alle Informationen rund um Thema und Gäste.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 17. April 2024

Im Regelfall wird pro "Markus Lanz"-Sendung über einen zusammenhängenden Themenkomplex gesprochen. In der gestrigen Sendung am 17. April 2024 ging es um zukünftige Entwicklungen am deutschen Arbeitsmarkt - dabei wurden Konzepte wie die Viertagewoche aus unterschiedlichen politischen Positionen beleuchtet.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 17. April 2024

Zusammen mit Talkmaster Markus Lanz sitzen meistens drei bis fünf weitere Gesprächspartner und -partnerinnen auf dem Podium. Dabei handelt es sich um Gäste aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Medien und Gesellschaft. In der gestrigen Ausgabe am 17. April 2024 durfte man allerdings lediglich zwei weitere Personen neben dem Moderator erwarten. Das waren:

Katharina Stolla, Grüne-Jugend-Chefin

Stolla äußert sich zu den Wünschen und Bedürfnissen, die junge Menschen bei der Wahl des Berufes und des Arbeitsplatzes haben. Im Zuge dessen erläutert Stolla auch, warum sie sich für eine Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich einsetzt.

Philipp Amthor, CDU-Politiker

Amthor spricht bei "Markus Lanz" über die sozial-, arbeits- und rentenpolitischen Konzepte der CDU. Der 31-Jährige sagt: "Deutschland kann es sich ohne Wohlstandsverluste nicht leisten, weniger zu arbeiten."