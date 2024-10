„Markus Lanz“ gestern am 17.10.24: Thema und Gäste am Donnerstag

Bei „Markus Lanz“ wird dreimal pro Woche über aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft diskutiert. Dazu lädt der Gastgeber Berufspolitiker, Experten und Journalisten ins Studio ein, die Sachverhalte einordnen oder sie im politischen Kontext ihrer Partei bewerten. Schon seit mehr als 16 Jahren ist die Polit-Talkshow nun fester Teil des ZDF-Programms. In der kommenden Woche feiert „Markus Lanz“ mit der 2000. Folge ein großes Jubiläum.

Neben seiner Sendung im ZDF ist Lanz unter anderem auch als Podcaster tätig. Gemeinsam mit Richard David Precht nimmt er jede Woche eine neue Folge von „Lanz und Precht“ auf, die in der Regel freitags veröffentlicht wird. Auch Dokumentarfilme gehören zum Repertoire von Lanz - Anfang Oktober erschien die Doku „Amerika ungeschminkt“, die sich mit dem Wahlkampf in den USA beschäftigt und sowohl Trump-Anhänger als auch Harris-Eiferer zu Wort kommen lässt. Den ganzen Film können Sie unter anderem kostenlos auf YouTube ansehen.

Worum ging es gestern bei „Markus Lanz“? Welche Gäste waren im Studio und über welches Thema wurde diskutiert? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Donnerstag?

„Markus Lanz“ war wie immer am späten Abend im ZDF zu sehen. Alternativ konnten Sie auch auf den Live-Stream des Senders zurückgreifen. Die neueste Ausgabe der Talkrunde wurde wie üblich zeitgleich im Stream der ZDF-Mediathek ausgestrahlt. Alle Informationen noch einmal auf einen Blick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 1999)

Wann? Donnerstag, 17. Oktober 2024, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Wer den gesamten Abend mit politischem Talk verbringen wollte, konnte sich vor „Markus Lanz“ auch die neue Folge von „Maybrit Illner“ ansehen. Dort ging es gestern um die europäische Asyl- und Migrationspolitik.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 17.10.24

Markus Lanz diskutiert mit seinen Gästen in jeder Sendung über ein bis zwei Themen. In der Sendung am Mittwoch ging es unter anderem um die Krise der Grünen. Zu Gast war Andreas Audretsch, der sich zum Führungswechsel seiner Partei und zur Strategie für die kommende Bundestagswahl äußerte. Außerdem wurde das Standing Robert Habecks innerhalb der Partei diskutiert. Worum es gestern ging? Die Debatte um Waffenlieferungen an Israel, die Entwicklung des Russland-Ukraine-Krieges und die Chancen auf eine diplomatische Lösung.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 17. Oktober 2024

In jeder Folge begrüßt Markus Lanz Politiker, Experten und Medienvertreter, die mit ihm ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft besprechen. Die gestrige Gästeliste:

Norbert Röttgen, CDU-Außenpolitiker

Er äußerte sich zur Diskussion über Waffenlieferungen an Israel und analysierte die Entwicklungen im Russland-Ukraine-Konflikt sowie die Möglichkeiten einer diplomatischen Lösung.

Sabine Adler, Journalistin

Die Osteuropa-Korrespondentin des Deutschlandfunk thematisierte die Verbindungen und Parallelen zwischen den Konflikten im Nahen Osten und in der Ukraine.

Daniel Gerlach, Publizist

Der Chefredakteur von zenith sprach über die derzeitige Situation im Nahen Osten und hob die Region als einen zentralen Ort für globale Machtverschiebungen hervor.

Paul Ronzheimer, Journalist

Der Vize-Chef von Bild berichtete von seinen Erfahrungen als Kriegsreporter in Gaza und im Libanon und erzählte: „Meine Mutter fragt mich oft, warum ich ihr diesen Job antue.“

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie gestern keine Zeit hatten, sich die neueste Talkrunde von und mit Markus Lanz im TV anzusehen, dann haben Sie alternativ die Möglichkeit, die Sendung auch im Nachhinein in der ZDF-Mediathek abzurufen. Dort bleiben die Shows nach der Erstausstrahlung noch einige Monate verfügbar. Eine Wiederholung im Fernsehen bietet das ZDF dagegen nicht an.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche?

Am Ausstrahlungsrhythmus ändert sich auch in der kommenden Woche nichts. Wie immer ist der Polit-Talk am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag am späten Abend im ZDF zu sehen. Allerdings läuft die Mittwochsausgabe erst um Mitternacht, weshalb wir den Termin auf den Donnerstag fällt. Wie die Sendetermine von „Markus Lanz“ in der kommenden Woche aussehen, können Sie dieser Liste entnehmen:

Dienstag, 22. Oktober 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 24. Oktober 2024: 00.00 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 24. Oktober 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )