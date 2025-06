„Markus Lanz“ gestern am 17.6.25: Thema und Gäste am Dienstag

„Markus Lanz“ ist eine der erfolgreichsten Polit-Talkshows im deutschen Fernsehen. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags wird am späten Abend im ZDF über Themen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft diskutiert. Eines der Hauptthemen der vergangenen Woche war die Sicherheits- und Migrationspolitik in Deutschland und auch auf EU-Ebene. Es wurde diskutiert, ob der harte Kurs der neuen Regierung sinnvoll und umsetzbar ist und vor allem auch, ob er geltendem Recht entspricht.

Daniel Thym von der SPD plädierte für beschleunigte Asylverfahren, die Geflüchteten schneller eine Perspektive in Deutschland eröffnen und zugleich unkontrollierte Einreisen eindämmen sollen. Linkenpolitikerin Janine Wissler forderte EU-weite Verantwortung und Lösungen, die auf europäischer Ebene greifen, um Deutschland langfristig zu entlasten. CDU-Vertreter hielten in der Disussion an der harten Linie und den Abweisungen an den Grenzen fest.

Worum ging es gestern am 17. Juni 2025 bei „Markus Lanz“? Wie lautete das Thema und welche Gäste waren im Studio? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Dienstag?

Wenn Sie regelmäßig „Markus Lanz“ verfolgen, dann ist diese Information für Sie nichts Neues: Der Polit-Talk läuft dreimal pro Woche immer dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF. Neben der TV-Übertragung können Sie die Talkshow am 17. Juni 2025 auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2097)

Wann? Dienstag, 17. Juni 2025, 22.45 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 17. Juni 2025

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. In der Regel nehmen vier Personen im Studio Platz, es gibt aber auch Ausnahmen. Welche Gäste in der gestrigen Sendung dabei waren, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Norbert Röttgen, CDU-Außenpolitiker: Der Unionsfraktionsvize nahm Stellung zum Treffen zwischen Merz und Trump auf dem G7-Gipfel, zum Konflikt zwischen Israel und Iran sowie zur deutschen Außenpolitik im Nahen Osten.

Elmar Theveßen, Korrespondent: Aus dem kanadischen Kananaskis berichtete der Leiter des ZDF -Studios Washington über die Hintergründe und den Verlauf des G7-Gipfels.

Azadeh Zamirirad, Iran-Expertin: „Ein Regimewechsel steht zumindest im Raum“, sagt die Politikwissenschaftlerin der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) zur Lage im Iran. Sie äußerte sich zudem zu weiteren Entwicklungen im Land.

Philipp Peyman Engel, Journalist: „Israel hat alles Recht der Welt, sich gegen das iranische Atomprogramm zu wehren“, erklärte der Chefredakteur der „Jüdischen Allgemeinen“ mit Blick auf die jüngsten Angriffe.

Daniel Gerlach, Journalist: „Das sind keine Angriffe auf Atomanlagen, sondern richten sich gegen die militärische Führung des Iran“, sagte der Chefredakteur des Nahost-Magazins „zenith“ und stellte damit das Netanjahu-Kalkül infrage.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 17.6.25

Jede Folge widmet sich einem Oberthema, welches den Rahmen für die Diskussion bildet. Die aktuellen Spannungen im Nahen Osten, der anhaltende Konflikt zwischen Israel und Iran sowie die internationalen Reaktionen standen im Mittelpunkt der Sendung. Dabei ging es auch um die diplomatischen Herausforderungen für Deutschland, während auf dem G7-Gipfel in Kanada zentrale Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik diskutiert wurden.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen. Die Episoden stehen dort jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Bei „Markus Lanz“ geht in dieser Woche alles seinen gewohnten Gang: Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist jeweils eine Episode des Polit-Talks im ZDF zu sehen. Die Sendetermine im Überblick:

Dienstag, 17. Juni 2025: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 18. Juni 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 19. Juni 2025: 23.40 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )