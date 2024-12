„Markus Lanz“ gestern am 18.12.24: Thema und Gäste am Mittwoch

Gestern am 18. Dezember lief die letzte Folge „Markus Lanz“ des Jahres 2024 im ZDF. Wenn Sie den Gastgeber der Polit-Talkshow aber vor Weihnachten noch einmal erleben wollen, dann haben Sie am Donnerstag Gelegenheit dazu. Es gibt zwar keine neue Ausgabe der Talkrunde im TV zu sehen, das ZDF sendet jedoch ab 20.15 Uhr den Jahresrückblick „Das Jahr 2024“, der von Markus Lanz moderiert wird.

In den vergangenen Wochen ging es bei „Markus Lanz“ hauptsächlich um den Wahlkampf und die anstehende Bundestagswahl. Auch die Episode am Dienstag stand im Zeichen des Bundestagswahlkampfs. Unter anderem hat Thorsten Frei von der CDU Stellung zum Wahlprogramm seiner Partei genommen. Er sprach unter anderem über die Finanz-, Energie- und Migrationspolitik seiner Partei. Ökonom Jens Südekum war im Studio, um die angestrebten Wirtschaftspläne der CDU hinsichtlich ihrer Finanzierbarkeit zu beleuchten. Außerdem war Journalist und Nahost-Experte Christoph Ehrhardt zu Gast. Er äußerte sich zur aktuellen Lage in Syrien.

Worum ging es gestern bei „Markus Lanz“? Wie lautete das Thema und welche Gäste waren im Studio zugegen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur aktuellen Ausgabe vom 18.12.24 haben wir hier für Sie.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Mittwoch?

Wie immer lief die Talkrunde auch an diesem Mittwoch am späten Abend im ZDF. Neben der Übertragung im TV konnten Sie die gestrige Sendung auch zeitgleich online im Live-Stream des ZDF verfolgen. Alle Informationen zur Übertragung von „Markus Lanz“ am 18.12.24 im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2025)

Wann? Mittwoch, 18. Dezember 2024, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 18.12.24

Meistens gibt es in den Talkrunden ein Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der Regel dreht sich die Diskussion um aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft.

In der gestrigen Sendung ging es um das Schul- und Bildungssystem in Deutschland. Unter anderem wurde über soziale Medien, das Lernen mit KI, Schüler mit Förderbedarf und Maßnahmen für mehr Bildungsgerechtigkeit diskutiert.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 18. Dezember 2024

In jeder Folge sind Politiker, Autoren, Experten und Journalisten zu Gast, die Themen wie etwa die US-Präsidentschaftswahl, den Krieg in der Ukraine, große Sportereignisse und aktuelle politische Themen diskutieren. Welche Gäste in der Ausgabe vom 18. Dezember 2024 dabei waren, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Silke Müller, Schulleiterin

Die Leiterin der Waldschule Hatten und Digitalbotschafterin Niedersachsens sprach über die Gefahren für Kinder und Jugendliche durch Soziale Medien und über Lernen mit KI.

Steffen Sibler, Grundschulleiter

An seiner Schule in Berlin-Kreuzberg gibt es überdurchschnittlich viele Schüler mit Förderbedarfen und Migrationshintergrund. Er erzählte bei „Markus Lanz“ von seinem herausfordernden Arbeitsalltag.

Olaf Köller, Bildungsforscher

Der Professor vom IPN Leibniz-Institut sprach über den Zustand des Schul- und Bildungssystems und über Maßnahmen und Konzepte, wie dieses zukunftsfähiger gemacht werden könnte.

Bob Blume, Lehrer

Der Podcaster forderte einen entschiedeneren Einsatz für mehr Bildungsgerechtigkeit und erläuterte, mit welchen Lernmethoden und Inhalten er versucht, in seinem Unterricht zu begeistern.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die aktuelle Sendung von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate auf Abruf zur Verfügung. Eine Wiederholung des Polit-Talks im TV wird es im Übrigen nicht geben.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nach Weihnachten wieder?

Nach der gestrigen Ausgabe und dem Jahresrückblick am Donnerstag verabschiedet sich Markus Lanz in eine kurze Weihnachtspause. Am 7. Januar 2025 geht es aber schon mit neuen Folgen des Polit-Talks weiter. Die kommenden Sendetermine haben wir hier im Überblick für Sie:

Mittwoch, 18. Dezember 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 19. Dezember 2024: „Das Jahr 2024“ - 20.15 Uhr bis 22.15 Uhr (ZDF)

Dienstag, 7. Januar 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )