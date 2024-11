„Markus Lanz“ gestern am 19.11.24: Thema und Gäste am Dienstag

2008 gab es „Markus Lanz“ erstmals im ZDF zu sehen. Seither liefert die Polit-Talkshow solide Quoten für den öffentlich-rechtlichen Sender. Erst vor kurzem konnte Lanz mit seiner Sendung ein großes Jubiläum feiern: Im Oktober lief die 2000. Folge der Talkrunde im Fernsehen. Die Jubiläumsepisode stand ganz im Zeichen der Präsidentschaftswahl in den USA. Lanz sprach mit acht ZDF-Korrespondenten aus verschiedenen Ländern und befragte sie zur Stimmung vor Ort und dazu, welchen Kandidaten Politik und Gesellschaft des jeweiligen Landes sich mehr als US-Präsidenten beziehungsweise Präsidentin wünschen würden. Nach der Wahl steht nun fest: Trump wird im Januar ins weiße Haus zurückkehren, was unter anderem für den Krieg in der Ukraine, den Klimaschutz und die deutsche Wirtschaft weitreichende Folgen haben könnte.

In der vergangenen Woche drehte sich alles um die deutsche Politik: Das Ampel-Aus bestimmte die Medienberichterstattung und war natürlich auch bei „Markus Lanz“ das Dauerthema. Es kamen Politiker von SPD, CDU und Grünen zu Wort, FDP-Mitglieder äußerten sich zum Status ihrer Partei und gaben ihren Blickwinkel wieder. Auch in dieser Woche könnten die Neuwahlen im Februar und der bereits beginnende Wahlkampf wieder das Thema sein.

Worum ging es gestern am 19. November 2024 bei „Markus Lanz“? Wie lautete das Thema und welche Gäste waren im Studio? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur aktuellen Ausgabe der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ gestern am Dienstag?

Wenn Sie regelmäßig „Markus Lanz“ verfolgen, dann ist diese Information für Sie nichts Neues: Der Polit-Talk läuft dreimal pro Woche immer dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF. Neben der TV-Übertragung können Sie die Sendung auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2012)

Wann? Dienstag, 19. November 2024, 23.30 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 19. November 2024

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Üblicherweise werden pro Sendung vier bis fünf Gäste eingeladen. Das waren die Gäste am 19. November 2024:

Elmar Theveßen, ZDF-Korrespondent

Theveßen ist zugeschaltet vom G20-Gipfel in Rio de Janeiro und fasst die Vorgänge dort zusammen. Außerdem analysiert er bei „Markus Lanz“ das Personal, das Donald Trump bisher für seine neue Amtszeit nominiert hat.

Carlo Masala, Militär-Experte

Masala ist Professor der Universität der Bundeswehr München. In der Sendung äußert er sich zu Bidens Erlaubnis für die Ukraine, ATACMS-Raketen gegen Russland einzusetzen.

Jens Spahn, Unionsfraktionsvize

Spahn bezieht Stellung zur Wiederwahl Donald Trumps. Davon ausgehend legt er dar, wie er auf die Zukunft der transatlantischen Beziehungen, den anstehenden Bundestagswahlkampf und mögliche Koalitionsbündnisse blickt.

Ulrike Winkelmann, Journalistin

Winkelmann ist Chefredakteurin bei der „taz“. Sie spricht in der Sendung darüber, wie sich die Union auf einen Regierungswechsel vorbereitet. Außerdem analysiert sie die wirtschaftspolitischen Ansätze der CDU kritisch.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 19.11.24

Wie viele Themen sich „Markus Lanz“ in jeder Folge mit seinen Gästen vornimmt, ist sehr unterschiedlich. Manchmal gibt es nur ein Oberthema, zu dem alle Gäste Bezug nehmen und manchmal gibt es vier bis fünf verschiedene Fragen, die in der Sendung geklärt werden sollen. In der gestrigen Ausgabe der Talkshow ging es sowohl um die politischen Vorgänge in den USA und den Krieg in der Ukraine als auch um den anstehenden Wahlkampf in Deutschland.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen. Die Episoden stehen dort jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

In Kalenderwoche 47 gibt es bei „Markus Lanz“ keine Überraschungen: Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag läuft je eine neue Folge im ZDF. Die Sendetermine der Talkshow in dieser Woche im Überblick:

Dienstag, 19. November 2024: 23.30 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 20. November 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 21. November 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )