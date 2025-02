„Markus Lanz“ gestern am 19.2.25: Thema und Gäste am Mittwoch

Dreimal pro Woche führt Markus Lanz durch seine gleichnamige Talkshow im ZDF – ein fester Bestandteil des Spätabendprogramms seit 2008. Der aus Südtirol stammende Moderator lädt regelmäßig Politiker, Wirtschaftsexperten und Journalistinnen ein, um mit ihnen aktuelle gesellschaftliche und politische Themen zu analysieren. Die Gästezahl variiert je nach Sendung.

Üblicherweise läuft die Talkshow dienstags, mittwochs und donnerstags. Gestern startete die Sendung wegen einer Sportübertragung erst kurz nach Mitternacht, also kalendarisch schon am Donnerstag. Wir möchten aber keine Verwirrung stiften und bleiben bei der üblichen Zählweise. Welche Themen und Gäste gestern, am 19. Februar 2025, auf dem Programm standen, erfahren Sie hier.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Mittwoch?

Wann? Donnerstag, 20. Februar 2025, 0.05 Uhr

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2047)

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 19. Februar 2025

Für gestern hatte das ZDF diese Studiogäste angekündigt:

Ulf Röller, ZDF-Korrespondent

Der Leiter des Brüsseler ZDF-Studios zog Bilanz zur Münchner Sicherheitskonferenz und beleuchtete die Konsequenzen des US-Rückzugs. „Wegducken ist jetzt nicht mehr möglich“, betonte er.

Andrij Melnyk, Diplomat

Der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland kommentierte die Gespräche zwischen den USA und Russland über einen möglichen Frieden in der Ukraine.

Jana Puglierin, Politologin

Die Außenpolitikexpertin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik bewertete die Perspektiven für ein baldiges Kriegsende in der Ukraine und analysierte die Zukunft der NATO.

Elmar Theveßen, ZDF-Korrespondent

Live aus Washington berichtete der Leiter des ZDF-Studios über Donald Trumps rasant voranschreitende politische Agenda und deren Auswirkungen auf Staat und Verfassung.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 19.2.25

Gestern gab es bei „Markus Lanz“ einen Rückblick auf die Münchner Sicherheitskonferenz: Es standen unter anderem die Verhandlungen zwischen den USA und Russland über eine mögliche Friedenslösung für die Ukraine im Fokus. Zudem wurde über die zukünftige Ausrichtung der NATO diskutiert – insbesondere im Hinblick auf neue sicherheitspolitische Herausforderungen. Auch die politische Agenda von Donald Trump und ihre potenziellen Auswirkungen auf das transatlantische Bündnis waren zentrale Themen der Gespräche.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie eine Folge von „Markus Lanz“ verpasst haben, sollten Sie sich nicht auf eine Fernsehwiederholung verlassen. Stattdessen werden Sie sicher in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Sendung, sondern auch ältere Talkrunden der letzten Monate ansehen. Beachten Sie jedoch, dass die Episoden dort nur für eine begrenzte Zeit verfügbar sind.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser und der nächsten Woche?

Hier kommt für Sie der aktelle Sendeplan von „Markus Lanz“:

Donnerstag, 20. Februar 2025: 0.05 bis 0.50 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 20. Februar 2025: 23.30 bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 25. Februar 2025: 23.05 bis 0.20 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 26. Februar 2025: 23.15 bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 27. Februar 2025: 23.15 bis 0.30 Uhr ( ZDF )