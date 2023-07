"Markus Lanz" gestern am 19. Juli 2023: Das sind die Gäste

Dreimal pro Woche lädt Markus Lanz Gäste in seine Talkshow ein. Hier die Infos zur Ausgabe vom 19. Juli 2023.

An drei Abenden der Woche läuft im ZDF die Talkshow " Markus Lanz". Der Namensgeber heißt dann kurz vor Mitternacht Gesprächspartner aus den unterschiedlichsten Bereichen in seinem Studio willkommen. Häufig sind es Politikerinnen, Wissenschfafts-Koryphäen und Medien-Leute - je nach Thema können es aber auch TV-Stars, Publizisten, mit dem Schwerpunkt des Abends besonders gut vertraute Expertinnen oder Top-Sportler sein.

Die Sendung läuft in alle Regel kurz nach 23 Uhr und endet ungefähr 30 Minuten nach Mitternacht. Manchmal verschiebt der Start sich aber auch - zum Beispiel, wenn bedeutende Sport-Ereignisse Lanz von seinem Stammplatz verdrängen. Dann kommt es auch mal vor, dass es erst kurz vor Mitternacht oder sogar noch später losgeht. Für heute aber meldet der Sender einen (fast) planmäßigen, lediglich um fünf Minuten vorgezogenen Start - 23.10 Uhr. Die Sendung dauert folglich bis 0.30 Uhr am frühen Donnerstagmorgen.

Das ZDF bringt die Talkshow "Markus Lanz" üblicherweise Dienstag, Mittwoch und Donnerstag auf die Monitore. Die TV-Zuschauer können die Sendung an diesen Tagen ganz konventionell im linearen Fernsehprogramm des Senders oder - simultan - in dessen Livestream verfolgen. Auch eine Wiederholung steht zu Gebote: Das Video zur Sendung von gestern ist ab Donnerstag, 20. Juli 2023, um 1 Uhr in der Mediathek des ZDF verfügbar.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 19. Juli 2023

Die beiden Gäste deckten gestern zwei Themenbereiche ab, die auf den ersten Blick nicht unbedingt viel miteinander zu tun haben. Dem Politiker geht es um Regierungskunst unter erschwerten Bedingungen, die Arbeitswelt, die Gerechtigkeit zwischen den Generationen, um Fleiß und das gemeine Wohl. Die Schriftstellerin hat über die hiesige Gesellschaft, die Demokratie und die veränderte politische Kultur nachgedacht. Wer Markus Lanz kennt, weiß: Er wird die unterschiedlichen Fäden schon zusammenknüpfen!

"Markus Lanz"gestern: Gäste am 19. Juli 2023

Thomas de Maizière, Bundesminister a.D.

Thomas de Maizière (CDU) ist ehemaliger Bundesinnen- und Verteidigungsminister. Er äußert sich über das Regieren in Krisenzeiten, die Zukunft der Arbeitswelt, über Generationengerechtigkeit und die Relevanz von Fleiß und Gemeinwohl.



Juli Zeh, Schriftstellerin

Juli Zeh ist Juristin und zählt zu den deutsche Bestsellerautorinnen. Sie macht sich Gedanken über Zustand und Wandel der deutschen Gesellschaft, der Demokratie und der politischen Kultur.