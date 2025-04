„Markus Lanz“ gestern am 2. April 2025: Thema und Gäste am Mittwoch

Seit 2009 ist die politische Talkshow „Markus Lanz“ ein fester Bestandteil des ZDF-Programms und wird dreimal wöchentlich ausgestrahlt. Mit mehr als 2000 Episoden hat sich das Format zu einer Plattform für spannende Diskussionen entwickelt. Der Moderator Markus Lanz, gebürtig aus Südtirol, lädt Gäste aus den unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft ein, um aktuelle Themen zu beleuchten. Zumeist handelt es sich um Politiker oder Wissenschaftlerinnen, in der Vergangenheit waren aber auch schon TV-Stars, Publizistinnen oder Sport-Asse bei Markus Lanz zu Gast. Jede Episode bietet eine Gelegenheit, verschiedene Perspektiven zu einem zentralen Thema zu erkunden.

Das ZDF überträgt „Markus Lanz“ in der Regel dienstags, mittwochs und donnerstags, die Uhrzeiten können je nach Wochentag und dem übrigen TV-Programm variieren. Gestern am 2. April 2025 begann die Sendung beispielsweise relativ spät – sie startet erst um 23.25 Uhr. Vorher lief das DFB-Pokalspiel Stuttgart gegen Leipzig. Hier erfahren Sie, welche Gäste gestern Abend in der Talkshow zu sehen waren und welche Themen behandelt wurden.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Mittwoch?

Wie schon gesagt, gibt es normalerweise jede Woche drei neue Ausgaben von „Markus Lanz“ pro Woche spätabends im ZDF zu sehen. Neben der konventionellen Übertragung im linearen TV können Sie die einzelnen Folgen des Polit-Talk auch im Live-Stream des Senders verfolgen. Alle Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2065)

Wann? Mittwoch, 2. April 2025, 23.35 Uhr

Wo? ZD F (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 2.4.2025

In jeder Folge gibt es ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. Am 1. April ging es bei „Markus Lanz“ in erster Linie um die Koalitionsverhandlungen zwischen der Union und der SPD, insbesondere um die Wirtschaftspolitik und Steuererhöhungen. Passend dazu waren Philipp Amthor (CDU) und Alexander Schweitzer (SPD) im Studio zu Gast. Lanz hat sich dabei mit bemerkenswerter Verbissenheit an Amthor abgearbeitet – Thema: Union und Schuldenbremse sowie Union und Informationsfreiheitsgesetz (IFG). Der CDU-Jungstar ließ sich allerdings trotz unbestrittener Defensiv-Position kaum aus dem Konzept bringen. Ein weiteres Thema war die bizarre Wirtschaftspolitik unter US-Präsident Donald Trump.

Gestern ging es wieder vor allem um Donald Trump und seine erratische Wirtschafts- und Zollpolitik. Außerdem kamen die aktuellen Koalitionsverhandlungen und die Stimmung in der russischen Bevölkerung nach einem Vierteljahrhundert Putin zur Sprache.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 2. April 2025

Wen empfing Markus Lanz gestern am 2. April bei sich im Studio? Das ZDF hat diese Gästeliste bekanntgegeben:

Peer Steinbrück, SPD-Politiker

Der ehemalige Bundesfinanzminister beleuchtete die Herausforderungen der aktuellen Koalitionsgespräche und präsentierte seine Vorschläge für dringend notwendige Strukturreformen in Deutschland.

Elmar Theveßen, ZDF-Korrespondent

Der Leiter des ZDF-Studios in Washington analysierte den von Donald Trump ausgerufenen „Liberation Day“, der als Startschuss für ein angebliches „goldenes Zeitalter“ der US-Wirtschaft dienen soll.

Ursula Weidenfeld, Journalistin

Die renommierte Wirtschaftsexpertin und Kolumnistin (unter anderem Der Spiegel) untersuchte die Auswirkungen von Trumps protektionistischer Zollpolitik und skizzierte mögliche Reaktionen Deutschlands und Europas.

Michael Thumann, Autor

Der Leiter des Moskauer Büros der Zeit gab Einblicke in die Stimmungslage der russischen Bevölkerung und beschreibt, wie Wladimir Putin nach einem Vierteljahrhundert an der Macht die Beziehungen zu den USA und Europa gestaltet.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie keine Zeit oder Gelegenheit hatten, sich die aktuelle Diskussion bei Markus Lanz im herkömmlichen Fernsehprogramm anzusehen, können Sie die Sendung auch später noch in der ZDF-Mediathek abrufen. Die Talkrunden stehen nach der Erstausstrahlung eine ganze Weile auf Abruf bereit. Eine Wiederholung im linearen TV-Programm gibt es bisher nicht.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche?

Donnerstag, 3. April 2025: 23.15 bis 0.30 Uhr im ZDF

Dienstag, 8. April 2025: 23 bis 0.15 Uhr im ZDF

Mittwoch, 9. April 2025: 0 bis 0.45 Uhr im ZDF

Donnerstag, 10. April 2025: 23.15 bis 0.30 Uhr im ZDF