"Markus Lanz" gestern am 20. Juni 2023: Das waren die Gäste

Markus Lanz lud gestern, am 20. Juni wieder zur Talkrunde im ZDF. Hier sind alle Informationen rund um Gäste und Themen.

Markus Lanz und seine Gäste diskutieren wieder. Auch am gestrigen Dienstag, dem 20. Juni 2023, hat der Talkmaster Gesprächspartner aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Medien eingeladen, um mit ihnen über aktuelle Themen und drängende Fragestellungen zu sprechen.

Für die Ausstrahlung der Sendung ist in gewohnter Manier das ZDF zuständig. Über den Sender können Sie "Markus Lanz" klassisch im linearen TV empfangen. Alternativ gibt es aber auch einen ZDF-Livestream, der das Programm parallel online zeigt. Los geht es am heutigen Dienstag um 22.45 Uhr. Wem das zu spät ist, der hat auch noch nach der Erstausstrahlung die Möglichkeit, die Sendung in der Mediathek nachzuschauen.

"Markus Lanz" läuft im Regelfall dienstags, mittwochs und donnerstags. Die Ausstrahlung startet zumeist am späten Abend, häufig um 23.15 oder 22.45 Uhr.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 20. Juni 2023

Nomalerweise wird bei "Markus Lanz" pro Sendung ein Thema in den Vordergrund gerückt. In der Ausgabe vom 20. Juni war das auf der einen Seite die deutsche Energiepolitik im Wandel und damit zusammenhängend die aktuelle Debatte zum Heizungsgesetz. Auf der anderen Seite wurde aber auch Deutschlands Verhältnis zu China analysiert.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 20. Juni 2023

Zu seinen Gesprächsrunden lädt Markus Lanz zumeist Personen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Medien und Wissenschaft ein. Folgende Gäste waren gestern Abend im Studio:

Frank Schäffler, Politiker

Schäffler ist FDP-Abgeordneter und zentrale Figur im Widerstand der Liberalen gegen den Entwurf des Heizungsgesetzes von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Seine Kritikpunkte an der deutschen Transformationspolitik erläuterte er bei "Markus Lanz" näher.

Verena Hubertz, Politikerin

Als stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende äußerte sich Verena Hubertz zum Umgang der Sozialdemokraten mit China. Außerdem sprach sie über Industriepolitik im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie.



Gunter Erfurt, Manager

Erfurt repräsentierte eine seltene Spezies, denn er leitete den einzigen Solarzellenhersteller, der noch in einer nennenswerten Größenordnung in Europa produziert. Aber auch er erwägt jetzt, das Geschäft verstärkt in die USA zu verlagern. Bei "Markus Lanz" erklärte er seine Gründe dafür.

Antje Höning, Wirtschaftsjournalistin

Höning arbeitet als Redakteurin bei der "Rheinische Post" und analysierte dort die aktuell laufenden deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Dabei hatte sie auch die deutschen Wirtschaftsverflechtungen mit China im Blick.