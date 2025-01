„Markus Lanz“ gestern am 22.1.25: Thema und Gäste am Mittwoch

Normalerweise läuft „Markus Lanz“ immer dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF. In dieser Woche gibt es jedoch streng genommen keine Mittwochsausgabe, da die Talkrunde erst um Mitternacht und damit am Donnerstag auf dem Programm stand. Um keine unnötige Verwirrung zu stiften, sprechen wir in unserem Artikel trotzdem von Themen und Gästen am Mittwoch.

In der ersten Folge der Woche standen zwei Themen im Mittelpunkt. Zum einen sprach Linken-Politiker Bodo Ramelow über die „Mission Silberlocke“ und bezog Stellung zur Programmatik seiner Partei. Es ging jedoch auch um die Auswirkungen der Wiederwahl Donald Trumps, der am 20. Januar 2025 vereidigt wurde und damit sein Amt antrat. Hierzu äußerten sich Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel sowie ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen, der die wichtigsten Amtshandlungen des neuen Präsidenten schilderte. Dazu gehörten der Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen, der Austritt aus der WHO und die Begnadigung seiner Anhänger, die am 6. Januar 2021 das Kapitol gestürmt hatten.

Worum ging es gestern am 22.1.25 bei „Markus Lanz“? Wie lautete das gestrige Thema und welche Gäste waren im Studio? Wir beantworten diese Fragen hier und haben außerdem alle Infos zur Übertragung der neuesten Folge der Polit-Talkshow für Sie.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Mittwoch?

Wie immer lief die Talkrunde auch in dieser Woche am späten Abend im ZDF. Wie bereits erwähnt gibt es in dieser Woche genau genommen keine Episode am Mittwoch zu sehen. Neben der Übertragung im TV konnten Sie die aktuelle Sendung auch zeitgleich online im Live-Stream des ZDF verfolgen. Alle Informationen zur Übertragung von „Markus Lanz“ gestern am 22.1.25 im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2034)

Wann? Donnerstag, 23. Januar 2025, 0.00 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 22.1.25

Meistens gibt es in den Talkrunden ein Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der Regel dreht sich die Diskussion um aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft. Gestern am 22.1.25 ging es in der Polit-Talkshow um Themen aus der Welt der Politik, speziell wegen der anstehenden Bundestagswahlen. Ein Vertreter der FDP und eine Vertreterin der Grünen sprachen über die Ambitionen und Pläne ihrer jeweiligen Partei. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der Situation der Parteien zur Bundestagswahl.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 22. Januar 2025

In jeder Folge sind Politiker, Autoren, Experten und Journalisten zu Gast, die Themen wie etwa die US-Präsidentschaftswahl, den Krieg in der Ukraine, große Sportereignisse und aktuelle politische Themen diskutieren. Welche Gäste in der Ausgabe am 22. Januar 2025 in Lanz‘ Talkrunde mit dabei waren, sehen Sie in dieser Übersicht:

Wolfgang Kubicki:

Er ist Vizevorsitzender der FDP. Er erläuterte, wie die Liberalen den Wiedereinzug in den Bundestag schaffen wollen. Zudem äußerte er sich zu den Wirtschaftsplänen seiner Partei sowie zu Christian Lindner.

Katharina Dröge:

Sie ist die Fraktionschefin der Grünen. In der Sendung nahm sie Stellung zur Debatte um Sozialabgaben auf Kapitalerträge. Außerdem äußerte sich Dröge zu möglichen Koalitionen nach der Bundestagswahl.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die gestrige Sendung von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate auf Abruf zur Verfügung. Eine Wiederholung des Polit-Talks im TV gibt es im Übrigen nicht.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche

An den Wochentagen ändert sich bei „Markus Lanz“ in der Regel nichts - jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag läuft eine neue Folge der Talkrunde. Ausnahmen wie gestern kommen jedoch gelegentlich vor, da sich die Sendezeiten von Woche zu Woche ändern. Die kommenden Sendetermine im Überblick:

Donnerstag, 23. Januar 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 28. Januar 2025: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )