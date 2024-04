"Markus Lanz" gestern am 23. April 2024: Das waren die Gäste

Gestern Abend, am 23. April 2024, lief einen neue Sendung "Markus Lanz". Wer waren die Gäste und welche Themen wurden besprochen?

Drei mal die Woche lädt Moderator und Journalist Markus Lanz in seine Talkshow ein. Mit immer wechselnden Gästen diskutiert er über aktuelle Themen. Gestern, am 23. April 2024, lief die Sendung von 22.45 Uhr bis 0 Uhr im ZDF. Ab dem 24. April 2024 um 1 Uhr steht die Folge in der Mediathek zur Verfügung. Eine Wiederholung im linearen TV-Programm gibt es nicht. Aber wer waren die Gäste am gestrigen Abend und was waren die Themen? Alle Infos zur aktuellen Folge lesen Sie hier.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 23. April 2024

Viele Bürger und Bürgerinnen bekommen die aktuelle Lage des Wohnungsmarktes in Deutschland zu spüren. Und auch in der Regierung ist der Wohnungsbau immer wieder Thema. So wirklich einig werden sich die drei Parteien bisher jedoch nicht. Genau um diesen Wohnungsmangel und die Differenzen in der Politik ging es am Abend des 23. Aprils bei "Markus Lanz" im ZDF.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 23. April 2024

Um diese Themen zu besprechen und zu diskutieren, hatte Markus Lanz vier verschiedene Gäste eingeladen. Unter ihnen waren zwei Politiker und zwei Journalisten. Hier finden Sie den Überblick:

Klara Geywitz ( SPD ) : Die Bundesbauministerin und SPD-Vizevorsitzende bezog Stellung zum schleppenden Wohnungsbau, zu den Differenzen rund um die neuen FDP-Wirtschaftspläne sowie zum schleppenden Wohnungsbau. Auch die Immobilienflaute wurde gestern Abend zum Thema.

: Die Bundesbauministerin und SPD-Vizevorsitzende bezog Stellung zum schleppenden Wohnungsbau, zu den Differenzen rund um die neuen FDP-Wirtschaftspläne sowie zum schleppenden Wohnungsbau. Auch die Immobilienflaute wurde gestern Abend zum Thema. Boris Palmer : Palmer ist Oberbürgermeister von Tübingen . Der parteilose Kommunalpolitiker sprach über die Auswirkungen komplizierter Baugenehmigungsverfahren. Auch der Wohnungsmangel hat Konsequenzen. Er erläuterte außerdem seine städtebaulichen Konzepte.

ist Oberbürgermeister von . Der parteilose Kommunalpolitiker sprach über die Auswirkungen komplizierter Baugenehmigungsverfahren. Auch der Wohnungsmangel hat Konsequenzen. Er erläuterte außerdem seine städtebaulichen Konzepte. Kerstin Münstermann : Die " Rheinische Post "-Redakteurin erklärte, warum die deutsche Wohnungsbau-Offensive ins Stocken geraten ist. Sie blickte zudem auf das angespannte Verhältnis der Regierung, besonders zwischen FDP und SPD .

Die " "-Redakteurin erklärte, warum die deutsche Wohnungsbau-Offensive ins Stocken geraten ist. Sie blickte zudem auf das angespannte Verhältnis der Regierung, besonders zwischen und . Rieke Havertz: Die " Zeit Online "-Korrespondentin ist USA-Expertin und informierte über Hintergründe zu dem Schweigegeld-Prozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump .

