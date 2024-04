"Markus Lanz" gestern am 24. April 2024: Das waren die Gäste

Gestern Abend, am 24. April 2024, lief eine neue Ausgabe von "Markus Lanz" im ZDF. Was waren die Themen und welche Gäste wurden im Studio erwartet?

Drei Mal die Woche spricht Markus Lanz in seiner Talkshow über Themen, die Deutschland aktuell beschäftigen. Dazu lädt er immer wechselnde Gäste in sein Studio ein. Auch gestern Abend, am 24. April 2024, waren wieder vier Gäste in der Talkshow zu Gast. Los ging es um 23.15 Uhr im ZDF, angesetzt war die Show bis 0.30 Uhr. Ab 1 Uhr stand dann die Aufzeichnung in der ZDF-Mediathek zur Vefügung. Was waren die Themen gestern Abend und welche Gäste wurden eingeladen? Alle Infos zur aktuellen Sendung finden Sie hier.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 24. April 2024

Am gestrigen Abend hat der Moderator und Journalist Markus Lanz mit seinen Gästen gleich über mehrere Themen gesprochen. Zum einen ging es erneut um die Spannungen in der Ampelkoalition. Dieses Mal stand der 12-Punkte-Wirtschaftsplan im Fokus. Als zweites wurde über das Verhältnis zwischen Deutschland, China und Russland gesprochen. Der dritte Teil der Gesprächsrunde drehte sich um den Klimaschutz, die Reform des Klimaschutzpaktes steht zum Teil unter harter Kritik.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 24. April 2024

Um diese vielfältigen Themen zu besprechen, hat das ZDF vier unterschiedliche Gäste eingeladen. Neben einem Politiker und zwei Journalisten wurde auch eine Klimaaktivistin eingeladen. Hier finden Sie einen Überblick:

Johannes Vogel : Der FDP-Vize äußert sich zum 12-Punkte-Wirtschaftsplan seiner Partei. Bei diesem Thema kommt man auch um das angespannte Verhältnis der Ampelkoalitionäre nicht herum. Vogel äußert sich außerdem zu den Beziehungen zwischen Deutschland und China .

Mark Schieritz : Der stellvertretende Politik-Ressortleiter der "Zeit" hinterfragt das Wirtschaftswende-Papier der FDP . Er spricht zudem über die China-Politik der Bundesregierung .

Wolf Wiedmann-Schmidt : Der "Spiegel"-Redakteur erzählt von seinen Recherchen über den verhafteten Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah . Des Weiteren äußert er sich zu anderen Spionage-Aktivitäten Russlands und Chinas .

Carla Reemtsma : Die Sprecherin von " Fridays for Future " erklärt ihre Kritikpunkte an der Reform des Klimaschutzpaketes und der Verkehrspolitik. Für sie steht dabei immer ein Grundsatz im Zentrum: "Klimaschutz ist Menschenrecht".

