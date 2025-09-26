„Markus Lanz“ gestern am 25.9.25: Thema und Gäste am Donnerstag

Der Journalist Markus Lanz moderiert im ZDF seine eigene Talkshow namens „Markus Lanz“, die regelmäßig an drei Abenden pro Woche ausgestrahlt wird. In der Sendung diskutiert er mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Medien über aktuelle gesellschaftliche und politische Themen.

Das Format ist seit 2008 Teil des Programms und läuft in der Regel dienstags, mittwochs und donnerstags. Gelegentlich kommt es aber auch zu Verschiebungen im Sendeplan. Die Gesprächsrunden von „Markus Lanz“ sind meist auf eine Dauer von rund 75 Minuten angelegt.

Auch am gestrigen Donnerstag wurde wieder eine neue Folge von „Markus Lanz“ aus Hamburg ausgestrahlt. Welche Gäste dabei waren und über welche Themen gestern Abend gesprochen wird, erfahren Sie hier in diesem Artikel.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Donnerstag?

Die ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ wird normalerweise dreimal pro Woche ausgestrahlt, jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen steht die Sendung auch per Livestream auf den Plattformen des Senders zur Verfügung.

Hier finden Sie alle wichtigen Infos zur gestrigen „Markus Lanz“-Ausgabe im kurzen Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2129)

Wann? Donnerstag, 25. September 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 25. September 2025

In der gestrigen Ausgabe begrüßte Moderator Markus Lanz wieder verschiedene Gesprächspartner, mit denen er aktuelle politische Entwicklungen sowie gesellschaftliche Fragestellungen erörterte. Das waren die Gäste bei „Markus Lanz“ gestern am 25. September 2025:

Karl Lauterbach (SPD-Politiker) : Der ehemalige Bundesgesundheitsminister erläuterte die Pläne zur geplanten Reform des Sozialstaats. Außerdem kommentierte er das Ergebnis der SPD bei den jüngsten Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen.

Kerstin Münstermann (Journalistin): Die Leiterin des Parlamentsbüros der Rheinischen Post ordnete die anstehenden Stichwahlen in NRW am Sonntag ein. Zudem beschrieb sie mögliche Ursachen für die derzeitigen Schwierigkeiten der SPD.

Martin Werding (Ökonom): Das Mitglied des Sachverständigenrats der Bundesregierung wies auf finanzielle Herausforderungen im Gesundheitssystem hin. Nach seiner Einschätzung bestehen in der deutschen Krankenversorgung strukturelle Ineffizienzen.

Peter Neumann (Politologe): Der Professor für Sicherheitsstudien am King’s College London befasste sich mit der migrationspolitischen Diskussion in Großbritannien und analysiert die Strategie des Politikers Nigel Farage.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 25.9.25

In der gestrigen Ausgabe von „Markus Lanz“ standen gleich mehrere politische und gesellschaftliche Themen im Mittelpunkt. Diskutiert wurde der Fahrplan für die geplante Reform des Sozialstaats sowie die jüngsten Ergebnisse der SPD bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf den anstehenden Stichwahlen im Bundesland und den Ursachen für die aktuelle Schwäche der Partei.

Außerdem ging es um die finanzielle Zukunft des deutschen Gesundheitssystems. Dabei wurde insbesondere die Frage behandelt, wie bestehende Strukturen effizienter gestaltet werden können. Abgerundet wurde die Sendung mit einem Blick nach Großbritannien: Im Fokus standen die aktuelle Debatte über Migration sowie die politischen Strategien, die in diesem Zusammenhang von populistischen Kräften verfolgt werden.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Wer eine Ausgabe der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ nicht live sehen kann, findet in der Regel keine Wiederholung im klassischen Fernsehen. Stattdessen stellt das ZDF die Sendungen in seiner Mediathek bereit. Dort sind sowohl aktuelle Folgen als auch ältere Gespräche abrufbar. Die Nutzung ist kostenlos, allerdings stehen die Inhalte nur für einen begrenzten Zeitraum online zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche?

In der kommenden Woche wird die Sendung „Markus Lanz“ zu folgenden Zeiten ausgestrahlt:

Dienstag, 30. September 2025: 22.45 Uhr bis 0 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 2. Oktober 2025: 0 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 2. Oktober 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )