"Markus Lanz" gestern am 27. April 2023: Das waren die Gäste

Moderator Markus Lanz hat zum Gespräch in seine Sendung geladen. Hier finden Sie alle Informationen rund um Gäste und Thema der Sendung am 27. April 2023.

Endspurt in der Markus-Lanz-Woche: Gestern am 27. April 2023 erschien die letzte Ausgabe der Talkshow " Markus Lanz" für diese Woche. Im Normalfall sendet der Talkmaster immer drei Mal wöchentlich aus dem Studio des ZDF. Der Sender überträgt die Gesprächsrunden sowohl im linearen Fernsehen als auch im Live-Stream. Los geht es meistens am späten Abend - gesterb startete die Sendung beispielsweise um 23.15 Uhr. Der Moderator lädt zumeist verschiedene Gäste aus den Bereichen Medien, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ein, um mit ihnen über aktuelle Fragestellungen zu debattieren.

Sie wollen wissen, worum es in der gestrigen Ausgabe von "Markus Lanz" geht und wer mitdiskutiert hat? Wir haben alle Informationen rund um Thema und Gäste der Ausgabe am 27. April 2023.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 27. April 2023

Gestern wurden bei "Markus Lanz" sehr verschiedene Themen diskutiert. Es ging um die geplante Cannabis-Legalisierung, die Bewältigung und Folgen der Coronapandemie sowie um Klima-Aktivismus.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 27. April 2023

Für jede Ausgabe von "Markus Lanz" lädt der Moderator verschiedene Stimmen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Medien und Gesellschaft zu sich ein. Diese Gäste waren gestern im Studio dabei:

Karl Lauterbach, Politiker

In seiner Funktion als Bundesgesundheitsminister (SPD) nahm er Stellung zur geplanten Cannabis-Legalisierung. Außerdem zog er Bilanz dazu, wie Deutschland die Coronapandemie bewältigt hat.



Yasmine M'Barek, Journalistin

M'Barek ist als Redakteurin bei "Zeit-Online" tätig und analysierte die deutsche Drogen- und Präventionspolitik. Die 24-Jährige äußerte sich zudem zu den Themen Generationengerechtigkeit und Klima-Aktivismus.

Herbert Grönemeyer, Musiker

Grönemeyers Thema waren vor allem die Folgen der Coronakrise für Kreative und Kulturbetriebe. Zudem sprach er über seine Perspektive auf die zunehmende Spaltung der Gesellschaft und seine persönlichen und künstlerischen Pläne.