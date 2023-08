"Markus Lanz" gestern am 29. August 2023: Das waren die Gäste

Markus Lanz lädt jede Woche an drei Abenden Gäste in seine gleichnamige Talkshow ein. Hier liefern wir Ihnen die Infos zur Ausgabe vom 29. August 2023.

Jede Woche bittet Markus Lanz an drei aufeinander folgenden Abenden Gäste aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen in seine späte Talkrunde beim ZDF. Oftmals sind das Wissenschaftlerinnen, Politiker und Medien-Leute - je nach Thema der Runde nehmen aber auch häufig Schauspieler, Autorinnen, Sport-Asse oder andere Promis teil. Manchmal verirren sich sogar völlig Unbekannte in die Show, wenn sie etwas Außergewöhnliches zu berichten haben.

Die Sendung läuft normalerweise am späteren Abend, meist kurz nach 23 Uhr. Sie dauert dann bis eine halbe Stunde nach Mitternacht. Oftmals wird der Start aber auch vorgezogen oder verschoben - da dreht es sich dann meist um Sportsendungen oder sonstwie entscheidende Gesichtspunkte der Programmplanung. Gestern beispielsweise ging es um schon um 22.45 Uhr los, die Sendung dauerte bis 24 Uhr.

Der Sender überträgt "Markus Lanz" dienstags, mittwochs und donnerstags. Die Talkshow können Sie ganz herkömmlich im linearen Fernsehprogramm des ZDF oder - zeitgleich - in dessen Livestream verfolgen. Eine Wiederholung gibt es auch: Das Video zur gestrigen Sendung ist seit Mittwoch, 30.08.23, um 1 Uhr in der Mediathek abrufbar.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 29. August 2023

Bei "Markus Lanz" ging es gestern Abend um den Dauerstreit in der Ampel und um die Kabinettsklausur in Meseberg. Außerdem gab es einen Rückblick auf den 2. Weltkrieg und das Nazi-Regime.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 29. August 2023

Johannes Vogel, Politiker

Johannes Vogel ist Vize der FDP. Er bezog Stellung zu den andauernden Querelen innerhalb der Ampelkoalition, zur Kindergrundsicherung, zum Wachstumschancengesetz und zur Debatte um den Industriestrompreis.



Melanie Amann, Journalistin

Melanie Amann ist Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros. Anlässlich der Kabinettsklausur in Meseberg analysierte sie die aktuelle Regierungsarbeit. "Es herrscht ein Mangel an Zusammenhalt", sagt sie.



Sönke Neitzel, Militärexperte

Sönke Neitzel ist Professor für Militärgeschichte. Er berichtete über die Entwicklung des Kriegs gegen die Ukraine. Außerdem beleuchtete er historische Parallelen zum Zweiten Weltkrieg.



Reinhold Beckmann, Moderator

Reinhold Beckmann gewährte einen persönlichen Einblick in die schicksalhafte Geschichte seiner Mutter Aenne. Sie verlor in der NS-Zeit vier ihrer Brüder und auch ihre Mutter, als sie selbst noch ein Baby war.