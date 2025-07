"Markus Lanz" gestern am 3.4.25: Thema und Gäste am Donnerstag

Seit ihrer ersten Ausstrahlung 2008 hat sich die Sendung „Markus Lanz“ schnell zu einem festen Bestandteil des deutschen Fernsehprogramms entwickelt. Moderiert von Markus Lanz bietet die Polit-Talkshow eine Mischung aus tiefgründigen Gesprächen, politischen Diskussionen und gesellschaftlichen Themen, die regelmäßig die Zuschauerinnen und Zuschauer in ihren Bann zieht. Dreimal pro Woche empfängt Lanz Politiker, Wirtschaftsexperten, Sportler oder Journalisten, mit denen er die jeweiligen Sendungsthemen behandelt und einordnet. Die Show ist bekannt dafür, dass sie oft kontroverse und hitzige Diskussionen anstößt. Der Moderator lässt sich nämlich nicht davor scheuen, seinen Gästen auf den Zahn zu fühlen und auch unangenehme Fragen zu stellen. Dies führt immer wieder zu emotionalen Momenten und hitzigen Schlagabtauschen.

Wer war gestern, am 3. April 2025 bei „Markus Lanz“ zu Gast? Über welches Thema wurde debattiert? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Donnerstag?

Dreimal die Woche flimmert Lanz‘ Polit-Talkshow über die Bildschirme. Im Regelfall läuft die Sendung immer dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF. So wurde auch gestern um 23.25 Uhr eine neue Episode ausgestrahlt. Neben der Übertragung im linearen TV-Programm stand Ihnen wie gewohnt auch der Live-Stream des Senders zur Verfügung.

Was? „Markus Lanz“ Episode 2066

Wann? 3. April 2025, 23.25 Uhr

Wo? ZDF (TV) Live-Stream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 3.4.25

In der gestrigen Episode von „Markus Lanz“ ging es auf der einen Seite um die Aufrüstungen und die Bundeswehr. Dabei sollte auf den aktuellen Stand und die Zukunft der Bundeswehr eingegangen werden. Auf der anderen Seite ging es um die Koalitionsverhandlungen und die Oppositionsrolle der Grünen und ihrer Fraktionschefin Katharina Dröge.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 3.4.25

In jeder Ausgabe unterhält sich Moderator Markus Lanz mit einer Auswahl an Personen aus diversen Bereichen wie Politik, Gesellschaft und Kultur. Die folgenden Gäste waren in der gestrigen Talkrunde mit von der Partie:

Katharina Dröge, Grünen-Fraktionschefin: Als Gegenspielerin von Friedrich Merz sprach sie über die Oppositionsrolle ihrer Partei und über die Debatte rund um die Wehrpflicht.

Julia Löhr, Journalistin: Die „FAZ“-Redakteurin analysierte die laufenden Koalitionsverhandlungen. Zu Katharina Dröge sagte sie: „Aus meiner Sicht ist sie inzwischen das neue Machtzentrum der Grünen.“

André Wüstner, Oberst: Als Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes äußerte er sich zu Zustand und Zukunftsfähigkeit der Bundeswehr. „Die größte Herausforderung ist die Personalgewinnung“, sagt er.

Wolfgang Merkel, Demokratieforscher: Aufgrund der sprunghaft steigenden Verteidigungsausgaben warnte er vor einem „eindimensionalen Aufrüstungsdenken“. Zudem sprach Merkel über die Gefahr des Rechtspopulismus.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollte Sie keine Zeit gehabt haben, gestern Abend die neue Ausgabe der Polit-Talkshow zu sehen, besteht natürlich kein Grund zur Sorge. Wie gewohnt ist die Episode nach der Erstausstrahlung für mehrere Monate in der ZDF-Mediathek abrufbar. Eine Wiederholung im linearen Fernsehprogramm ist jedoch nicht angesetzt.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese Woche und nächste Woche?

Diese Woche gibt es keine weitere Folge von „Markus Lanz“. Nächte Woche geht es aber mit neuen Episoden weiter. Die Sendetermine liegen dabei wie folgt:

Dienstag: 8. April 2025, 23 Uhr

Mittwoch: 9. April 2025, 0 Uhr

Donnerstag: 10. April 2025, 23.15 Uhr