"Markus Lanz" gestern am 30. August 2023: Das sind die Gäste

Moderator Markus Lanz hat wieder zur Diskussion eingeladen. Worum ging es? Wer war eingeladen? Wir haben alle Infos rund um Thema und Gäste der Sendung gestern.

Drei Mal die Woche lädt Journalist und Moderator Markus Lanz in seine gleichnamige Gesprächssendung ein. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags wird bei "Markus Lanz" getalked - und das schon eine ganze Weile, denn die Sendung wurde das erste Mal 2008 ausgestrahlt.

Gezeigt wird "Markus Lanz" beim öffentlich-rechtlichen Sender ZDF. Das bedeutet: Die Talkshow ist in gewohnter Weise im linearen TV zu sehen. Gleichzeitig bietet das ZDF aber auch einen Live-Stream seines Programms an, mit dem man die Sendung auch online verfolgen kann. Startzeit der gestrigen Ausgabe von "Markus Lanz" war 23.15 Uhr.

Sie wollen wissen, wer gestern Abend bei "Markus Lanz" im Studio saß und worüber diskutiert wurde? Hier gibt es alle Informationen rund um Thema und Gäste gestern bei "Markus Lanz" am 30. August 2023.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 30. August 2023

Im Normalfall widmen sich Markus Lanz und seine Gäste pro Sendung einem Schwerpunktthema oder zusammenhängenden Themenkomplexen. Gestern am 30. August 2023 gab es allerdings ein buntes Potpourri an Themen: Die Gäste sprachen sowohl über die deutsche Regierungspolitik als auch über die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Außerdem wurde das Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur in den USA diskutiert. Aber auch die jüngsten Antisemitismus-Vorwürfe gegen Freie-Wähler-Politiker Hubert Aiwanger sind Gegenstand der Debatte.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 30. August 2023

Vier gesprächsfreudige Gäste begüßt der Moderator pro Sendung zumeist im Studio. In der gestrigen Ausgabe am 30. August waren das:

Roman Deininger, Journalist

Deininger ist als Journalist Chefreporter der Süddeutschen Zeitung, welche die aktuelle Debatte über die Antisemitismus-Vorwürfe gegen den bayerischen Vize-Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Freie Wähler) angestoßen hatte. In der Sendung sprach Deininger über die Hintergründe der Recherche.

Helene Bubrowski, Journalistin

Bubrowski nahm die aktuelle Regierungsarbeit der Grünen in Augenschein - vor allem vor dem Hintergrund der jüngsten Ampel-Diskussion, die sich unter anderen um die Kindergrundsicherung drehte.

Jürgen Trittin, Politiker

Trittin sprach über die deutsche Energie- und Subventionspolitik. Außerdem warf er als grüner Außenpolitiker einen Blick auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen während der Präsidentschaft Joe Bidens.

Elmar Theveßen, ZDF-Amerika-Experte

Theveßen ist Leiter des ZDF-Studios Washington. Er informierte über die aktuelle Lage der strafrechtlichen Ermittlungen gegen Donald Trump und im Zusammenhang damit auch über das Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur.