"Markus Lanz" gestern am 31. August 2023: Das waren die Gäste

Dreimal pro Woche lädt Markus Lanz Gäste zu sich in seine späte Gesprächsrunde ein. Hier liefern wir Ihnen die Infos zur Ausgabe vom 31. August 2023.

An drei Abenden jeder Woche bittet Talkshow-Moderator Markus Lanz Gäste aus allen denkbaren Bereichen der Gesellschaft in seine nächtliche Geprächsrunde. Dabei handelt es sich oft um Politiker, um Journalistinnen oder um prominente Wissenschaftler - je nach Thema hat Lanz aber auch Autoren, Schauspielerinnen, Showstars, Künstler oder Leistungssportlerinnen bei sich im Studio zu Gast. Die Sendung läuft üblicherweise kurz nach 23 Uhr im ZDF, sie kann sich aber auch aus aktuellem Anlass verschieben - meist verdrängen dann Sport-Sendungen Markus Lanz von seinem angestammten Sendeplatz. Die gestrige Übertragung lief allerdings planmäßig - sie startete um 23.15 Uhr und dauerte bis 0.30 Uhr am frühen Freitagmorgen.

Im Normalfall schickt das ZDF die Sendung "Markus Lanz" von Dienstag bis Donnerstag auf die Monitore seiner Zuschauer. An diesen drei Tagen kann man die Talkrunde völlig konventionell im linearen Fernsehprogramm des ZDF oder zeitgleich im Livestream des Senders verfolgen. Eine Wiederholung wird ebenfalls angeboten: Das Video der gestrigen Sendung steht seit Freitag, 1. September 2023, um 1 Uhr in der Mediathek des Senders zur Verfügung.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 31. August 2023

Gestern Abend ging es bei "Markus Lanz" in weiten Teilen um Russland und Belarus. Andere Themen waren eher innenpolitischer Natur.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 31. August 2023

Michael Roth, Politiker

Michael Roth ist SPD-Außenpolitiker. Nach dem Tod des Söldnerführers Prigoschin warf er einen Blick auf die Situation in Russland. Außerdem bezog er Stellung zur Wirtschaftslage und zum Führungsstil von Kanzler Olaf Scholz.

Eva Quadbeck, Journalistin

Eva Quadbeck ist Chefredakteurin vom RedaktionsNetzwerk Deutschland. Sie zog eine Bilanz der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg und sprach über Gründe eines zunehmenden Vertrauensverlustes in die Demokratie.

Boris Palmer, Politiker

Boris Palmer (parteilos) ist Oberbürgermeister von Tübingen. Nach Rassismus-Vorwürfen hat der Ex-Grüne sich eine Auszeit genommen. Er nahm Stellung zu seinem Fall. Außerdem äußerte er sich zur Notwendigkeit eines Bürokratieabbaus.

Alice Bota, Osteuropa-Expertin

Alice Bota ist Zeit-Journalistin. Sie lieferte Informationen zur politischen Situation in Belarus, zum Machtkalkül des Präsidenten Lukaschenko und zu dessen brutalem Umgang mit Oppositionellen und Regimekritikern.