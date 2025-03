"Markus Lanz" gestern am 5.3.25: Thema und Gäste am Mittwoch

Markus Lanz ist mit seiner gleichnamigen Talkshow bereits seit 2008 im deutschen Fernsehen vertreten. Jede Woche werden an drei Abenden, genauer gesagt am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag verschiedenste Themen aus dem Bereich Politik, Gesellschaft und Wirtschaft behandelt und debattiert. So divers wie die Themen sind dabei auch die eingeladenen Gäste. In der Ausgabe von „Markus Lanz“ am 4. März 2025 wurde die Aussetzung der US-Militärhilfe für die Ukraine erörtert.

Um welches Thema es am gestrigen Abend, dem 5. März 2025 ging und welche Gäste Markus Lanz dazu in seine TV-Sendung eingeladen hatte, das erfahren Sie hier. Ebenso möchten wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten, wie und wann der Polit-Talk übertragen wird und ob es eine Wiederholung dazu gibt.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Mittwoch

„Markus Lanz“ lief lstrenggenommen nicht am 5. März, sondern erst am 6. März 2025. Dies liegt am Übertragungstermin, der um 00.00 Uhr begann. Um keine Verwirrung aufkommen zu lassen, sprechen wir in diesem Artikel dennoch vom 5. März. Weniger verwirrend ist der Sendeplatz: Wie üblich wird die Talkshow im ZDF übertragen. Darüber hinaus können Sie auf den digitalen Live-Stream vom ZDF zurückgreifen, der kostenlos angeboten wird. An dieser Stelle finden Sie einen kurzen Überblick zur heutigen Übertragung von „Markus Lanz“ im TV und Live-Stream:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2053)

Wann? Donnerstag, 6. März, 0.00 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 5.3.25

In der gestrigen Ausgabe von „Markus Lanz“ wurde der Fokus auf die Ukraine gelegt. Nach dem Eklat zwischen Wolodymyr Selenskyj und Donald Trump im Weißen Haus am vergangenen Freitag sowie dem Stopp der US-Waffenlieferungen an die Ukraine ist unklar, wie sich der osteuropäische Staat langfristig gegen Russland verteidigen kann. Die Debatte ging somit der Frage nach, welche Bedeutung das Handeln der Vereinigten Staaten unter Donald Trump für die Ukraine, aber auch für die Europäische Union hat.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 5. März 2025

Zum eben beschriebenen Thema ware bei Markus Lanz am gestrigen Abend folgende vier Gäste eingeladen:

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP-Politikerin)

Strack-Zimmermann kritisiert das Handeln von Donald Trump und die daraus resultierende Neuausrichtung hinsichtlich der Unterstützung der Ukraine. Sie sieht eine gegenwärtige Veränderung der Weltordnung.

Paul Ronzheimer (Journalist)

Der stellvertretende „Bild“-Chefredakteur und Kriegsreporter wird live aus Kiew zugeschalten und berichtet über die gestoppte US-Militärhilfe und die Entwicklungen des vorerst gescheiterten „Rohstoff-Deals“ zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten.

Katrin Eigendorf (Journalistin)

Eigendorf ist internationale Sonderkorrespondentin des ZDF und beleuchtet das zerrüttete Verhältnis zwischen Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj. Dabei würde Letzterer nun an seine eigenen Grenzen stoßen.

Elmar Theveßen ( ZDF -Korrespondent)

Der ZDF-Studioleiter aus Washington D.C. wird live zugeschalten und äußert sich zu Trumps Rede vor dem Kongress, ebenso wie zu der Bedeutung von Trumps Rhetorik für die Ukraine und Europa.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Eine Wiederholung von „Markus Lanz“ wird nicht ausgestrahlt. Allerdings kommt an dieser Stelle die Mediathek des ZDF ins Spiel. Dort werden prinzipiell alle Ausgaben nach der Ausstrahlung im TV hochgeladen und stehen kostenlos zum Abruf bereit. Nach einigen Monaten werden die jeweiligen Folgen allerdings wieder entfernt.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag: Das sind die Tage, an denen „Markus Lanz“ jede Woche ausgestrahlt wird. Zu guter Letzt stellen wir Ihnen noch die kommenden Sendetermine für diese und nächste Woche vor:

Donnerstag, 6. März 2025: 23.15 Uhr bis 00.30 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 11. März 2025: 23.00 Uhr bis 00.15 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 13. März 2025: 00.00 Uhr bis 00.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 13. März 2025: 23.15 Uhr bis 00.30 Uhr ( ZDF )