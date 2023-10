"Markus Lanz" gestern am 5. Oktober 2023: Das sind die Gäste

Dreimal pro Woche bittet Markus Lanz Gäste in seine nächtliche Gesprächsrunde - dienstags, mittwochs und donnerstags. Was können Sie von der Talkshow am 5. Oktober 2023 erwarten?

Markus Lanz lädt an drei Abenden in der Woche Gäste aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zu seiner spätabendlichen Talkshow ein. Die Bandbreite der Gäste reicht häufig von Politikerinnen über Medienpersönlichkeiten bis hin zu herausragenden Wissenschaftlern. Je nach Thema der Sendung sind jedoch auch Schauspieler, Autorinnen, Prominente aus der Showbranche, Künstlerinnen oder Spitzenathleten als Gäste willkommen. Die Sendung wird in der Regel kurz nach 23 Uhr im ZDF ausgestrahlt, kann jedoch gelegentlich aus aktuellen Gründen verschoben werden - wenn beispielsweise Sportübertragungen den gewöhnlichen Sendeplatz beanspruchen. In der gestrigen Ausgabe lief die Sendung jedoch wie geplant. Sie begann um 23.15 Uhr und endete am frühen Freitagmorgen um 0.30 Uhr.

Normalerweise sendet das ZDF "Markus Lanz" von Dienstag bis Donnerstag. An diesen Tagen kann die Talkrunde entweder im linearen Fernsehprogramm des ZDF oder im gleichzeitig angebotenen Livestream verfolgt werden. Darüber hinaus bietet der Sender auch Wiederholungen an. Die heutige Sendung ist ab Freitag, 6. Oktober 2023, ab 1 Uhr in der Mediathek des Senders verfügbar.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 5. Oktober 2023

Gestern Abend ging es bei "Markus Lanz" um den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Weitere Themen waren Fragen der Migrations- und Asylpolitik sowie die bevorstehenden Landtagswahlen in Bayern und Hessen.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 5. Oktober 2023

Dies ist die Liste der Gäste gestern am 5. Oktober:

Norbert Röttgen, CDU-Politiker

Norbert Röttgen teilt seine Ansichten zur Rolle Deutschlands im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Außerdem äußert er sich zur Frage der möglichen Lieferung weiterer Waffen nach Kiew und beleuchtet die migrationspolitischen Konzepte seiner Partei.



Sabine Adler, Journalistin

Sabine Adler ist Politik- und Osteuropa-Expertin beim Deutschlandradio. Sie analysiert die Bemühungen der Europäischen Union um eine Reform des Asylsystems. Außerdem pricht sie über die Verfassung und die politische Stabilität in der Ukraine.

Roman Deininger, Journalist

Roman Deininger ist SZ-Redakteur. Er wirft einen Blick auf die bevorstehenden Wahlen in Hessen und Bayern. Dabei beleuchtet er potenzielle Regierungsbildungen und Koalitionsmöglichkeiten. Zudem gibt er seine Einschätzungen zu Friedrich Merz ab, dem Vorsitzenden der CDU.