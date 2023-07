"Markus Lanz" gestern am 6. Juli 2023: Das waren die Gäste

An drei Abenden jeder Woche lädt Markus Lanz Gäste in seine Talkshow ein - Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Hier erfahren Sie alles zur Ausgabe vom 6. Juli 2023.

Dreimal pro Woche bittet Markus Lanz Gäste aus unterschiedlichen Bereichen in seine spätabendliche Gesprächsrunde. Das können beispielsweise Politikerinnen, Medienleute oder Wissenschafts-Koryphäen sein - je nach dem Thema des Abends hat der Moderator aber auch Schauspieler, Publizistinnen, Showstars, andere Künstler oder Sport-Asse bei sich im Studio. Die Sendung läuft im ZDF normal erweise kurz nach 23 Uhr, sie kann sich aber auch verschieben - häufig blockieren dann bedeutende Sport-Ereignisse den Standard-Sendeplatz. Die gestrige Übertragung lief aber planmäßig - sie startete um 23.15 Uhr und dauerte bis 0.30 Uhr am frühen Freitagmorgen.

Üblicherweise geht die Talkshow "Markus Lanz" von Dienstag bis Donnerstag beim ZDF auf Sendung. Dann kann man die Talkrunde ganz konventionell im linearen TV-Programm des Senders verfolgen. Simultan läuft sie im ZDF-Livestream. Eine Wiederholung wird auch angeboten: Das Video der gestrigen Sendung ist seit Freitag, dem 7. Juli 2023, um 1 Uhr in der Mediathek des Senders abrufbereit.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 6. Juli 2023

Die Themen an diesem Abend waren der aktuelle Stand in Sachen Gebäudeenergiegesetz, die Perspektiven des Wirtschaftsstandorts Deutschland und die Herausforderungen aufgrund der Energiewende.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 6. Juli 2023

Für gestern Abend hatte Markus Lanz nur einen einzigen Gast in seine Talkshow eingeladen: Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Markus Lanz moderiert "Markus Lanz" seit 2008

Markus Josef Lanz wurde am 16. März 1969 in Bruneck (Südtirol, Italien) als Sohn eines Transportunternehmers geboren. Er absolvierte seinen Wehrdienst bei der italienischen Gebirsjägertruppe Alpini, wo man ihn zum Funker ausbildete. Seiner Neigung zur drahtlosen Kommunikation konnte er auch im ersten Medien-Beruf nicht widerstehen - er jobbte in seinem Geburtsort als Moderator bei Radio Holiday.

Später machte er bei diversen TV-Sendern in Deutschland Karriere, wobei sein "Wetten Dass?" in den Fußstapfen eines gewissen Thomas Gottschalk nicht gerade zu seinen Sternstunden gezählt werden dürfte. Lanz besitzt sowohl die italienische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft.