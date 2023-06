"Markus Lanz" gestern am 7. Juni 2023: Das waren die Gäste

Dreimal jede Woche lädt Moderator Markus Lanz illustre Gäste in die nach ihm benannte Talksendung - Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Was dufte man von der Show gestern am 7. Juni 2023 erwarten?

Wöchentlich an drei Abenden bittet Markus Lanz Gäste aus allen denkbaren Bereichen in seine spätabendliche Talk-Runde. Dabei handelt es sich sehr häufig um Politiker, Medien-Menschen oder Wissenschafts-Asse - je nach dem Thema der Sendung hat der Moderator aber auch Schauspielerinnen, Schriftsteller, Showstars, andere Künstler oder Leistungssportlerinnen bei sich zu Gast. Die Sendung läuft normalerweise kurz nach 23 Uhr im ZDF, sie kann sich wegen aktueller Anlässe aber auch verschieben - meist verdrängen dann wichtige Sport-Sendungen Markus Lanz von seinem angestammten Sendeplatz. Die gestrige Übertragung lief planmäßig - sie startete um 23.15 Uhr und dauerte bis 0.30 Uhr am frühen Donnerstagmorgen.

Üblicherweise bringt das ZDF die Sendung "Markus Lanz" Dienstag bis Donnerstag. An diesen Tagen kann man die Talkrunde ganz herkömmlich im linearen Fernsehprogramm des ZDF oder simultan in dessen Livestream verfolgen. Eine Wiederholung wird ebenfalls angeboten: Das Video der gestrigen Sendung steht seit 1 Uhr am Donnerstag, dem 8. Juni 2023, in der Mediathek des Senders abrufbereit.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 7. Juni 2023

In der gestrigen Sendung drehte es sich ein weiteres Mal um das Dauer-Streitthema Migration und Asyl - in diesem Zusammenhang auch um die abnehmenden Vorbehalte gegenüber der AfD. Als aktuelles Thema ging es bei "Markus Lanz" um die Attacke auf den ukrainischen Stausee.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 7. Juni 2023

Serap Güler, Politikerin

Serap Güler ist CDU-Verteidigungspolitikerin. Die frühere NRW-Flüchtlingsstaatssekretärin äußerte sich zur Diskussion um die Reform des strittigen europäischen Asylsystems und zum Krieg gegen die Ukraine.



Robin Alexander, Journalist

Robin Alexander ist stellvertretender Chefredakteur derWelt. Mit einem Auge auf das bevorstehende Treffen der EU-Innenminister analysierte er die deutsche Migrationspolitik. Außerdem äußerte er sich zum wachsenden Zulauf bei der AfD.



Sarah Pagung, Politologin

Sarah Pagung ist die Russland-Expertin der Körber-Stiftung. Sie berichtete über neue Erkenntnisse zum Dammbruch am Kachowka-Stausee und erläuterte, wie Putin Fluchtbewegungen als Druckmittel einsetzt.



Sarah Pagung (B'90/Grüne) ist die schleswig-holsteinische Sozialministerin. Sie erläuterte, weshalb sie gegen eine weitreichende Asylrechtsverschärfung ist und wie innerhalb ihrer Partei über dieses Thema debattiert wird.