„Markus Lanz“ gestern am 8.10.25: Thema und Gäste am Mittwoch

„Markus Lanz“ ist eine politische Talkshow des ZDF, die seit 2008 ausgestrahlt wird. Gastgeber Markus Lanz spricht mit wechselnden Gästen aus Politik, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft über aktuelle Themen und Ereignisse. Die Sendung zeichnet sich durch tiefgehende Gespräche, kritische Nachfragen und persönliche Perspektiven der Gäste aus.

In der gestrigen Ausgabe stand der Konflikt im Nahen Osten im Mittelpunkt. Anlass war der Jahrestag des Terroranschlags der Hamas auf Israel, der sich nun zum zweiten Mal jährt. Die Runde diskutierte über die laufenden Friedensverhandlungen zwischen Israel und Palästina, über Formen des Gedenkens an die Opfer sowie über die internationale Rolle der USA, insbesondere die von US-Präsident Donald Trump, im aktuellen Konfliktgeschehen. Zudem wurde über die jüngsten Drohnenvorfälle in mehreren europäischen Staaten gesprochen und welche sicherheitspolitischen Konsequenzen sich daraus ergeben könnten.

Gestern Abend lief eine neue Folge von „Markus Lanz“, in der erneut aktuelle politische und gesellschaftliche Themen im Mittelpunkt standen. Worum ging es gestern am 8. Oktober 2025 bei „Markus Lanz“? Welche Gäste waren im Studio und wie lautete das Thema der Sendung? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos zur neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow finden Sie hier.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Mittwoch?

Der Politik-Talk ist fester Bestandteil des ZDF-Abendprogramms und wird regelmäßig dienstags, mittwochs und donnerstags ausgestrahlt. Markus Lanz lud auch gestern, am Mittwoch, dem 8. Oktober 2025, wieder ins Studio ein. Die Folge begann um 23.15 Uhr und wurde sowohl im Fernsehen als auch im Live-Stream des Senders übertragen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2134)

Wann? Mittwoch, 8. Oktober 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), Live-Stream des ZDF (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 8.10.25

In der gestrigen Ausgabe der ZDF-Talkshow stand die politische und sicherheitspolitische Lage in den USA und Europa im Mittelpunkt. Im Fokus stand die Frage, wie sich die Politik von US-Präsident Donald Trump auf demokratische Strukturen, internationale Beziehungen und die Stabilität westlicher Staaten auswirkt. Zudem ging es um die aktuellen Spannungen innerhalb der USA, den Umgang mit neuen Sicherheitsrisiken wie Drohnenangriffen und die Rolle der Europäischen Union.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 8. Oktober 2025

Hier eine Übersicht der Gäste in der gestrigen Ausgabe:

Omid Nouripour: Der Grünen-Politiker und Bundestagsvizepräsident sprach über die Auswirkungen der Politik von US-Präsident Donald Trump und darüber, welche Folgen sie für die Demokratie in Deutschland haben könnte. Außerdem ging es um die Rolle Europas in der internationalen Sicherheitspolitik.

Ulrike Franke: Als Politologin und Sicherheitsexpertin vom European Council on Foreign Relations (ECFR) ordnete sie die jüngsten Drohnenvorfälle in Europa ein und erklärte, wie sich Staaten besser davor schützen können.

Elmar Theveßen: Der Korrespondent aus Washington berichtete über den Streit um den Einsatz der Nationalgarde und die politischen Spannungen in den USA.

Kirk Junker: Der US-amerikanische Rechtswissenschaftler beschrieb, wie Trump das politische System der Vereinigten Staaten umbaut und vorantreibt.

Annett Meiritz: Als Journalistin und Ex-USA-Korrespondentin des „Handelsblatts“ sagt sie, „Ich habe gelernt, Trumps Universum weder zu verherrlichen noch zu verdammen.“ Abschließend beleuchtete sie, warum Trump politisch so erfolgreich ist.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Wer die gestrige Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst hat, kann sie ganz einfach online nachholen. In der ZDF-Mediathek steht die Sendung seit dem 9. Oktober 2025 um 1 Uhr im Stream zur Verfügung und bleibt dort bis zum 8. Oktober 2027 abrufbar. Eine Wiederholung im regulären Fernsehen ist hingegen nicht vorgesehen. In der Mediathek finden sich zudem weitere Ausgaben der Talkshow aus den vergangenen Monaten.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche

An drei Abenden pro Woche läuft die Polit-Talkshow. Sie wird regelmäßig dienstags, mittwochs und donnerstags im ZDF ausgestrahlt. Wir haben für Sie die kommenden Sendetermine zusammengestellt:

Donnerstag, 9. Oktober 2025: 23.15 bis 0.30 Uhr im ZDF

Dienstag, 14. Oktober 2025: 22.45 bis 0.00 Uhr im ZDF

Mittwoch, 15. Oktober 2025: 23.15 bis 0.30 Uhr im ZDF

Donnerstag, 16. Oktober 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr im ZDF