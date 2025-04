"Markus Lanz" gestern am 9.4.25: Thema und Gäste am Mittwoch

Seit ihrer ersten Ausstrahlung im Jahr 2008 hat sich die Sendung „Markus Lanz“ rasant zu einer festen Größe im deutschen Fernsehprogramm entwickelt. Die von Markus Lanz moderierte Polit-Talkshow bietet eine Mischung aus hintergründigen Gesprächen, politischen Diskussionen und gesellschaftlichen Themen, die die Zuschauerinnen und Zuschauer regelmäßig in ihren Bann zieht. Dreimal wöchentlich empfängt Lanz Politiker, Wirtschaftsexperten, Sportler oder Journalisten, mit denen er die Themen der Sendung diskutiert und einordnet. Die Sendung ist bekannt dafür, dass sie oft kontroverse und hitzige Diskussionen auslöst. Denn der Moderator scheut sich nicht, seinen Gästen auf den Zahn zu fühlen und auch unangenehme Fragen zu stellen.

Wer war gestern, am 9. April 2025, zu Gast bei „Markus Lanz“? Um welches Thema ging es? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Mittwoch?

Lanz‘ Polit-Talkshow wird dreimal wöchentlich ausgestrahlt. In der Regel ist die Sendung dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF zu sehen. Auch gestern wurde um 0 Uhr eine neue Folge ausgestrahlt. Neben der Übertragung im linearen TV-Programm war die Folge auch im Live-Stream des Senders zu sehen.

Was? „Markus Lanz“ Episode 2068

Wann? 9. April 2025, 0 Uhr

Wo? ZDF (TV) Live-Stream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 9.4.25

Thematisch ging es in der gestrigen Ausgabe erneut um die aktuelle politische Lage in Deutschland. Genauer gesagt äußerten sich Vertreter der Politik über politische Ziele, Ansichten und Pläne ihrer jeweiligen Partei. Dabei gingen sie auf Vorwürfe von außen und eigene Inhalte und Werte ein.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 9.4.25

In jeder Ausgabe unterhält sich der Moderator Markus Lanz mit einer Auswahl an Personen aus verschiedenen Bereichen wie Politik, Gesellschaft und Kultur. Die folgenden Gäste waren in der gestrigen Talkrunde mit von der Partie:

Johannes Volkmann: Der 28-Jährige ist CDU-Politiker und noch ganz neu im Bundestag. In der Folge erläuterte er seine politischen Ziele und ging auf den Vorwurf ein, dass die Union mit ihrem Ja zur Schuldenreform Wählertäuschung begangen habe.

Philipp Türmer: Er ist der Juso-Vorsitzende. Im Gespräch mit Lanz äußerte sich Türmer zur Debatte um die Wehrpflicht, zur Migrationspolitik sowie zum Anspruch der SPD, sich inhaltlich und personell neu aufzustellen.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie keine Zeit gehabt haben die Folge letzte Nacht anzusehen, gibt es natürlich auch eine andere Möglichkeit die aktuelle Episode zu schauen. Nach der Erstausstrahlung wird die Ausgabe nämlich wie gewohnt in der ZDF-Mediathek hinterlegt. Dort ist sie für mehrere Monate abrufbar. Eine Wiederholung im linearen Fernsehprogramm ist nicht angesetzt.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese Woche und nächste Woche?

Betrachten Sie den Ausstrahlungsrhythmus der Polit-Talkshow, wird deutlich, dass diese Woche noch eine weitere Episode läuft. Danach geht es dann wie gewohnt nächste Woche im gleichen Rhythmus weiter. Die Sendetermine der nächsten Ausgaben liegen wie folgt:

Donnerstag: 10. April 2025, 23.15 Uhr - Episode 2069

Dienstag: 15. April 2025, 23.15 Uhr - Episode 2070

Mittwoch: 16. April 2025, 0 Uhr - Episode 2071