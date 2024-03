"Markus Lanz" heute am 13. März 2024: Das sind die Gäste

Jede Woche bittet Markus Lanz an drei Abenden Gesprächspartner in seine nächtliche Talkshow. Hier bekommen Sie die Infos zur Sendung vom 13. März 2023.

Dreimal pro Woche bittet Moderator Markus Lanz Gäste aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen in seine späte ZDF-Talkshow. Häufig sind es Politikerinnen, Wissenschaftler und Medien-Leute - je nach dem Thema der Sendung können es aber auch Schauspielerinnen, Publizisten, prominente Vordenker oder Sport-Asse sein.

Wenn alles nach Plan geht, läuft die Sendung am späteren Abend, meist kurz nach 23 Uhr. Sie dauert dann bis eine halbe Stunde nach Mitternacht. Oftmals verschiebt sich der Start aber auch - beispielsweise, wenn wichtige Sport-Ereignisse anstehen. Dann kann es durchaus vorkommen, dass es erst um Mitternacht oder sogar noch später losgeht. Genau das ist heute der Fall - das Sportstudio mit der UEFA Champions League drängelt sich vor. "Markus Lanz" startet daher erst um 0 Uhr im ZDF. Diese Sendung dauert bis 0.45 Uhr am frühen Donnerstag.

Das ZDF bringt seine Sendung "Markus Lanz" dienstags, mittwochs und donnerstags. Die TV-Zuschauer können die Sendung im linearen Fernsehprogramm des Senders oder - zur selben Zeit - in dessen Livestream verfolgen. Eine Wiederholung gibt es auch: Das Video zur Sendung vom 13. März 2023 ist am nächsten Morgen in der Mediathek des Senders abrufbar.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 13. März 2024

Heute Abend ist Russland das Thema bei "Markus Lanz". Es geht um die Präsidentenwahl am Wochenende und den Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 13. März 2024

Armin Coerper, ZDF-Korrespondent

Armin Coerper ist aus aus Moskau zugeschaltet. Der Leiter des dortigen ZDF-Studios liefert Infos über die Entwicklung des Ukrainekrieges. Außerdem blickt er auf die Präsidentenwahl am kommenden Wochenende.



Nikolaos Gazeas, Jurist

Nikolaos Gazeas ist der deutsche Anwalt Alexej Nawalnys. Er ordnet den Tod des im Februar in einem russischen Straflager gestorbenen Kreml-Kritikers ein.



Alice Bota, Osteuropa-Expertin

Alice Bota ist Journalistin bei der Zeit. Sie erinnert sich an ihre Begegnungen mit Nawalny und analysiert dessen Wirken als Oppositioneller. Darüber hinaus äußert sie sich zu Putin. Sie sagt: "Er braucht den Krieg."