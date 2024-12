„Markus Lanz“ gestern mit Sonderausgabe: Thema und Gäste beim Jahresrückblick

Wer sich auf eine herkömmliche Folge „Markus Lanz“ gefreut hat, der wurde gestern leider enttäuscht: Die Ausgabe vom Mittwoch war die letzte reguläre Episode des Jahres. Ganz mussten Sie auf den Polit-Talk am gestrigen Abend jedoch nicht verzichten. Der Moderator hat in der Sonderausgabe „Markus Lanz - Das Jahr 2024“ verschiedene Spitzenpolitiker zum Gespräch eingeladen und blickte mit ihnen auf das vergangene Jahr zurück.

Es sollte jedoch nicht nur um Politik gehen, denn 2024 hatte auch auf sportlicher Ebene einiges zu bieten. Neben den Olympischen und Paralympischen Sommerspielen in Paris fand auch die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland statt. Markus Lanz begrüßte Athletinnen und Athleten sowie drei Fußballprofis im Studio, die ihre Sicht auf die beiden sportlichen Großereignisse schilderten.

Wie lauteten die Themen gestern bei „Markus Lanz - Das Jahr 2024“? Welche Gäste waren im Studio und wozu haben sie sich geäußert? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur letzten Folge von „Markus Lanz“ vor der Weihnachtspause haben wir hier für Sie.

Wann lief Markus Lanz gestern am Donnerstag?

Wie bereits erwähnt, handelte es sich nicht um eine reguläre Folge von „Markus Lanz“, die am gestrigen 19. Dezember ausgestrahlt wurde. Ausnahmsweise war die Sendung bereits um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im TV konnten Sie die gestrige Ausgabe auch zeitgleich online im Live-Stream des ZDF verfolgen. Alle Informationen zur Übertragung von „Markus Lanz“ am 19.12.24 im Überblick:

Was? „Markus Lanz - Das Jahr 2024“

Wann? Donnerstag, 19. Dezember 2024, 20.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 19.12.24

Im Jahresrückblick wurde natürlich gleich eine ganze Reihe an Themen diskutiert. Es waren verschiedene Politiker zu Gast, die unter anderem die Wirtschaftslage einschätzten, aber auch Ausblicke auf das kommende Jahr gaben. Die Lage in Syrien wurde beleuchtet und auch der Ukraine-Krieg war ein Thema der Sendung. Ein weiteres wichtiges Thema war natürlich auch die Präsidentschaftswahl in den USA. Markus Lanz sprach mit ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen über die Zeit nach der Wahl sowie über mögliche Konsequenzen der Trump-Rückkehr für Deutschland und Europa.

Es durften aber auch leichtherzige Themen nicht fehlen. Familie Ewerdwalbesloh aus Bayern hatte im August 2024 viel erlebt: US-Moderator Jimmy Fallon hatte sich bei einer Wanderung verirrt und war bei der Kfz-Werkstatt der Familie gelandet. Sie boten ihre Hilfe an und fuhren den US-Star zurück in sein Hotel. Fallon filmte die Fahrt, der Clip ging viral und brachte Familie Ewerdwalbesloh einen Besuch der „Tonight Show“ in New York ein.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 19. Dezember bei „Das Jahr 2024“

Neben Politikern, Sportlern und Experten war wie bereits erwähnt auch Familie Ewerdwalbesloh aus Bayern zu Gast. Eine Übersicht mit allen Gästen der Spezialausgabe haben wir hier für Sie:

Robert Habeck (Grüne): Schilderte seine Sicht auf den Ampelbruch, die angespannte Wirtschaftslage und wie er seine Chancen bei der anstehenden Bundestagswahl einschätzt.

Markus Söder (CDU): Sprach über die Zugeständnisse, die er Friedrich Merz für den Vortritt zur Kanzlerkandidatur 2025 abgerungen hat, seine eigenen Ambitionen und wie ernst er es mit seiner Veto-Drohung gegen Schwarz-Grün meint.

Elmar Theveßen (ZDF-Korrespondent): Analysierte die ersten Wochen nach Donald Trumps Wiederwahl, dessen Pläne für die zweite Amtszeit und welche Auswirkungen sie auf Deutschland und Europa haben könnten.

Laura Lindemann und Lasse Lührs: Sprachen über ihr historisches Gold in der Mixed-Triathlon-Staffel bei den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024.

Elena Semechin: Brachte eine besondere Geschichte mit: Nicht mal drei Jahre nach der Diagnose Hirntumor schwamm sie zu Gold.

Robert Andrich, Jonathan Tah und Niclas Füllkrug: Sprachen über den Meistertitel von Bayer Leverkusen und die starke Turnierleistung der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft.

Sahra Wagenknecht (BSW): Nahm Stellung und gab Einblicke in ihre Pläne für die Neuwahlen 2025.

Katrin Eigendorf (ZDF-Sonderkorrespondentin): Sprach über die Kriegsfolgen in der Ukraine, die wackelnde Unterstützung aus dem geografischen Westen und welche Perspektiven für ein Kriegsende die Wiederwahl von Donald Trump mit sich bringen könnte.

Ryyan Alshebl und Najd Boshi (beide aus Syrien geflüchtet): Blickten auf den Sturz des syrischen Diktators Baschar al-Assad: Wie es jetzt in Syrien weitergeht und was das Ende von Assad für geflüchtete Syrer in Deutschland bedeutet.

Familie Ewerdwalbesloh: Schilderte ihre Erlebnisse mit Jimmy Fallon - in Bayern und in New York bei der „Tonight Show“.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die aktuelle Sendung „Markus Lanz - Das Jahr 2024“ verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate auf Abruf zur Verfügung. Eine Wiederholung der Spezialausgabe im TV wird es nicht geben.

Wann läuft „Markus Lanz“ nach Weihnachten wieder?

Moderator Markus Lanz verabschiedet sich in eine kurze Winterpause. Bereits am 7. Januar ist er mit einer neuen Ausgabe seiner Talkshow im ZDF zurück. Das ist der erste Sendetermin im neuen Jahr:

Dienstag, 7. Januar 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )