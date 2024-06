"Markus Lanz" heute am 20. Juni 2024: Thema und Gäste am Donnerstag

Dreimal pro Woche spricht Markus Lanz in seiner Talkshow über Aktuelles aus Politik und Gesellschaft. Wir haben das Thema und die Gäste am 20. Juni 2024 für Sie.

Moderator, Podcaster und Fotograf Markus Lanz lädt seit mehr als 16 Jahren Woche für Woche Persönlichkeiten aus der Politik, Wirtschaft und aus den Medien in seine Talkshow ein, um mit ihnen über aktuelle Themen zu sprechen. Nachdem sich der Gastgeber trotz der aktuellen Allgegenwärtigkeit des Fußballs lange Zeit nicht in seiner Sendung mit der Europameisterschaft in Deutschland beschäftigt hatte, ging es in der vergangenen Episode endlich um das Thema, das die Nation gerade wie kein Zweites zu bewegen scheint. Dabei wurde jedoch nicht nur die Leistung der deutschen Nationalmannschaft und die Strategie von Bundestrainer Nagelsmann besprochen, es ging auch um die Innere Sicherheit während der EM.

Worum geht es heute bei "Markus Lanz"? Welche Gäste sind im Studio? Und welche Fragen werden in der Talkrunde am 20. Juni 2024 diskutiert? Alle Infos zur neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo läuft "Markus Lanz" heute am Donnerstag?

"Markus Lanz" läuft wie immer im linearen Fernsehen des ZDF. Neben der TV-Ausstrahlung kann man die neueste Ausgabe der Talkshow auch im Live-Stream des Senders ansehen. Hier noch einmal alle Infos auf einen Blick:

Was? " Markus Lanz " (Folge 1960)

" " (Folge 1960) Wann? Mittwoch, 20. Juni 2024, 23.45 Uhr

Mittwoch, 20. Juni 2024, 23.45 Uhr Wo? ZDF ( TV ), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei "Markus Lanz" heute am 20.6.24

Worum es genau gehen wird, verraten die Verantwortlichen beim ZDF immer erst am Nachmittag vor der Ausstrahlung. In der Regel gibt es ein Oberthema, woraus sich oftmals weitere Themengebiete und Fragen ergeben. In der Folge von heute geht es hauptsächlich um die EM in Deutschland. Dabei wird auch die Innere Sicherheit und die Politisierung des Fußballs diskutiert. Und natürlich geht es nach dem Auftakt nach auch um die Chancen des deutschen Teams

"Markus Lanz" heute: Gäste am 20. Juni 2024

In jeder Folge begrüßt Markus Lanz Politiker, Experten und Medienvertreter, die mit ihm ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft besprechen. Dies sind heute die Gäste im Studio:

Herbert Reul, CDU-Politiker

Im Bundesland des NRW-Innenministers werden 20 EM-Spiele ausgetragen. Er spricht über die Arbeit der Sicherheitsbehörden und teilt seine Perspektive als Fan auf das Turnier.

Thomas Hitzlsperger, Ex-Nationalspieler

Der frühere Nationalspieler analysiert die heutigen Vorrundenspiele der Gruppen B und C. Außerdem berichtet der 42-Jährige, wie es ist, als Spieler internationale Fußballmeisterschaften zu erleben.

Katja Kraus, Ex-Nationalspielerin

Die ehemalige Torhüterin des deutschen Frauenkaders erörtert, inwieweit Profi-Fußballer und Vereine politische und gesellschaftliche Haltungen entwickeln sollten.

Philipp Köster, Sportjournalist

Der Chefredakteur des Magazins 11 Freunde äußert sich nach den Siegen Deutschlands gegen Schottland und Ungarn zu den Erfolgsaussichten der deutschen Mannschaft im weiteren Verlauf der EM.

Folge verpasst? "Markus Lanz" in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Sendung verpassen von "Markus Lanz" verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate auf Abruf zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft "Markus Lanz" nächste Woche?

Bis sich Markus Lanz mit seiner Talkshow in die Sommerpause verabschiedet, dauert es noch eine ganze Weile. Während Sendungen wie "Hart aber fair", "Maischberger" und "Caren Miosga" schon die Studios geschlossen haben, bleibt Lanz noch bis zum 25. Juli auf Sendung. Die Sendetermine von "Markus Lanz" in der kommenden Woche:

Dienstag, 25. Juni 2024: 23.45 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

) Mittwoch, 26. Juni 2024: 23.45 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

) Donnerstag, 27. Juni 2024: 23.45 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

