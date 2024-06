"Markus Lanz" heute am 26. Juni 2024: Thema und Gäste am Mittwoch

Heute, am 26. Juni 2024, spricht Markus Lanz mit seinen Gästen wieder über aktuelle Themen. Über welches Thema genau diskutiert wird und wer zu Gast war, erfahren Sie hier.

" Markus Lanz" läuft dreimal pro Woche im ZDF. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags diskutiert der Moderator, Fotograf, Dokumentarfilmer und Podcaster über aktuelle Themen aus Politik und Gesellschaft. In den letzten Folgen hat Lanz mit seinen Gästen über die allgegenwärtige Fußball-EM diskutiert. Es ging nicht nur um die Chancen der deutschen Nationalmannschaft, sondern auch um die Innere Sicherheit während des Turniers.

Worum geht es heute Abend bei "Markus Lanz"? Welche Gäste sind live im Studio und über welches Thema diskutieren sie? Wann wird die aktuelle Folge der Talkshow im ZDF ausgestrahlt? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe von "Markus Lanz" am 26.6.24 haben wir hier für Sie.

Wo läuft "Markus Lanz" heute am Mittwoch

Wie gewohnt läuft auch die neueste Folge von "Markus Lanz" im Nachtprogramm des ZDF. Seit dem Beginn der Europameisterschaft gibt es die Talkshow meistens erst sehr spät zu sehen. Auch heute läuft die Show erst kurz vor Mitternacht. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie "Markus Lanz" auch hauseigenen Live-Stream des ZDF live verfolgen. Alle Infos auf einen Blick:

Was? " Markus Lanz " (Folge 1962)

" " (Folge 1962) Wann? Mittwoch, 26. Juni 2024, 23.45 Uhr

Mittwoch, 26. Juni 2024, 23.45 Uhr Wo? ZDF ( TV ), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei "Markus Lanz" heute am 26.6.24

Meistens gibt es in den Talkrunden von "Markus Lanz" ein Oberthema über das diskutiert wird. In der Regel dreht sich die Diskussion um aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft. Es ging zum Beispiel sehr oft um den Krieg in der Ukraine, aber auch um das Bürgergeld und andere innenpolitische Themen. Worum sich die heutige Sendung dreht, hat das ZDF noch nicht verraten. Wir informieren Sie hier, sobald das Thema der Talkshow veröffentlicht wurde.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 26. Juni 2024

Neben Experten und Wissenschaftlern sind in fast jeder Ausgabe auch Politiker zu Gast, die das Thema in die politische Landschaft einordnen oder die Position der Partei zur Thematik erläutern. In den vergangenen Sendungen waren hauptsächlich Fußball-Experten und Sport-Journalisten im Studio - schließlich drehte sich alles um die Europameisterschaft in Deutschland. Sobald das ZDF die Gästeliste der heutigen Sendung veröffentlicht, informieren wir Sie hier.

Folge verpasst? "Markus Lanz" in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Sendung verpassen von "Markus Lanz" verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate auf Abruf zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft "Markus Lanz" diese und nächste Woche?

Talkshows wie "Maischberger", "Hart aber fair" und "Caren Miosga" haben sich bereits in die Sommerpause verabschiedet. Bis Markus Lanz mit seiner Show eine Pause macht, dauert es noch eine ganze Weile. Erst am 25. Juli tritt der Gastgeber einen kurzen Urlaub an. Am 27. August 2024 kehrt Markus Lanz dann mit neuen Folgen zurück. Die kommenden Sendetermine von "Markus Lanz" im Überblick:

Mittwoch, 26. Juni 2024: 23.45 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

) Donnerstag, 27. Juni 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

) Dienstag, 2. Juli 2024: 23.45 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

