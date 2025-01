„Markus Lanz“ gestern am 9.1.25: Thema und Gäste am Donnerstag

Während andere Polit-Talkshows noch im Winterschlaf schlummern, ist „Markus Lanz“ schon seit Dienstag mit neuen Folgen zurück. Nach den Weihnachtsferien ging es auch direkt mit gewohnten Themen weiter: Noch immer steht der Wahlkampf zur Bundestagswahl im Februar im Fokus der Diskussionen. Im November und Dezember waren hauptsächlich Politiker zu Gast, die sich zu den Wahlprogrammen ihrer Partei und möglichen Koalitionspartnern äußerten. Am Dienstag und am Mittwoch hatte Lanz auch Ökonomen, Experten und Journalisten eingeladen, die unter anderem die Wirtschaftspläne der CDU und der Grünen analysiert und bewertet haben.

Außerdem ging es um die Politik in den USA und die konkreten Pläne von Donald Trump nach Beginn seiner Amtszeit, unter anderem Migranten abzuschieben und die Kontrolle über den Panamakanal und Grönland zu erlangen. Worum drehte sich gestern am 9. Januar 2025 die Diskussion bei „Markus Lanz“? Welche Gäste nahmen im Studio Platz und wie lautete das aktuelle Thema? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Donnerstag?

Immer dienstags, mittwochs und donnerstags gibt es eine neue Ausgabe von „Markus Lanz“ am späten Abend im TV-Programm des ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen konnten Sie die gestrige Folge der Polit-Talkshow auch im Live-Stream des Senders verfolgen. Alle Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2029)

Wann? Donnerstag, 9. Januar 2025, 23.00 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 9.1.25

In jeder Folge gibt es ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. In dieser Woche hatte sich Markus Lanz mit seinen Gästen über die Bundestagswahlen im Februar, die Wirtschaftspläne der Parteien und die Pläne des neuen US-Präsidenten Donald Trump unterhalten, der am 20. Januar 2025 vereidigt wird. Die gestrige Sendung drehte sich um Olaf Scholz und das Wahlprogramm der Sozialdemokraten. Außerdem diskutierte die Runde über die Unruhen in Georgien und die Regierungsbildung in Österreich.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 9. Januar 2025

In jeder Folge begrüßt Markus Lanz Politiker, Experten und Medienvertreter, die mit ihm ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft besprechen. Im Januar war in jeder Sendung jeweils nur ein Politiker vertreten, während Journalisten und Wirtschaftsexperten die Aussagen der Parteivertreter unter die Lupe nahmen. Welche Gäste gestern am 9. Januar im Studio dabei waren, sehen Sie in dieser Übersicht:

Stephan Weil (SPD): Der Ministerpräsident Niedersachsens äußert sich bei „Markus Lanz“ zu den Perspektiven des Wirtschaftsstandortes Deutschland, Olaf Scholz als Wahlkämpfer und den Herausforderungen nach der Bundestagswahl.

Sonja Álvarez (Journalistin): Die „WirtschaftsWoche“-Redakteurin hinterfragt im Rahmen der Sendung die industrie-, standort- und arbeitsmarktpolitische Wahlprogrammatik der SPD.

Gerald Knaus (Migrationsforscher): Mit Blick auf die Unruhen in Georgien und den Regierungswechsel in Österreich analysiert der Migrationsforscher, unter welchem innen- und außenpolitischen Druck Europa steht.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie keine Zeit hatten, sich die neueste Talkrunde mit Markus Lanz im TV anzusehen, dann haben Sie die Möglichkeit, die Sendung auch im Nachhinein in der ZDF-Mediathek abzurufen. Dort bleiben die Talkrunden nach der Erstausstrahlung noch einige Monate verfügbar. Eine Wiederholung im Fernsehen bietet das ZDF allerdings nicht an.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche?

Auch in der nächsten Woche ist Markus Lanz wieder wie gewohnt am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag auf Sendung. Wie die Sendetermine im Detail aussehen, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Dienstag, 14. Januar 2025: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 15. Januar 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 16. Januar 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )