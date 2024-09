„Markus Lanz“ heute am 12.9.24: Thema und Gäste am Donnerstag

In der politischen Talkshow „Markus Lanz“ wird dreimal pro Woche am späten Abend über aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft diskutiert. Bereits seit 2008 ist Lanz mit seiner Talkrunde auf Sendung, die noch in diesem Jahr ein großes Jubiläum feiern darf: Bald steht die 2000. Folge auf dem Programm. Eine Weile wird es aber noch dauern, heute am 12.9.24 ist erst einmal die Folge mit der Nummer 1984 an der Reihe.

Am Mittwoch ging es bei „Markus Lanz“ um das TV-Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump und die daraus resultierenden Implikationen für den Wahlkampf in den Vereinigten Staaten. Zudem wurde über den durch die CDU abgebrochenen Migrationsgipfel und die Flüchtlingspolitik der Regierung gesprochen. Worum geht es heute am 12. September 2024 bei „Markus Lanz“? Welche Gäste sind im Studio und welches Thema wird diskutiert? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe der Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Donnerstag?

„Markus Lanz“ ist nach der Sommerpause zur gewohnten Sendezeit zurückgekehrt und ist wie immer am späten Abend live im ZDF zu sehen. Alternativ können Sie auch auf den Live-Stream des Senders zurückgreifen. Die neueste Ausgabe der Talkrunde wird zeitgleich im Stream der ZDF-Mediathek ausgestrahlt. Alle Informationen noch einmal auf einen Blick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 1984)

Wann? Donnerstag, 12. September 2024, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Wenn Sie den gesamten Abend mit politischem Talk verbringen möchten, dann können Sie vor „Markus Lanz“ auch die neue Folge von „Maybrit Illner“ ansehen. Die heutige Sendung dreht sich vor allem um den Abbruch des Migrationsgipfels durch die CDU.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 12.9.24

Markus Lanz diskutiert mit seinen Gästen in jeder Sendung über ein bis zwei Themen. Heute soll es in der Sendung unter anderem um die Ampelkoalition, den Zustand der SPD und erneut um den Streit um die Asylpolitik zwischen den Sozialdemokraten und der CDU gehen. Außerdem wird der Journalist Bojan Pancevski über seine Recherche zum Anschlag auf die Nord-Stream-Pipeline sprechen. Es soll Hinweise darauf geben, dass ukrainische Generäle hinter der Sprengung standen.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 12. September 2024

In jeder Folge begrüßt Markus Lanz Politiker, Experten und Medienvertreter, die mit ihm ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft besprechen. Diese Personen sind heute am 12.9.24 bei „Markus Lanz“ zu Gast:

Klara Geywitz, Bundesbauministerin: Ihr Ziel, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu schaffen, hat die Ampelkoalition deutlich verfehlt. Die SPD-Politikerin nimmt Stellung zur Baukrise und zu den Perspektiven ihrer Partei.

Michael Bröcker, Journalist: Der Chefredakteur von „Table.Media“ äußert sich zum Zustand der SPD, dem Asylstreit zwischen Bundesregierung und CDU/CSU sowie zur Performance von Kanzler Scholz.

Dirk Neubauer, Politiker (parteilos): Der Landrat Mittelsachsens legt sein Amt auf eigenen Wunsch nieder. Als Gründe nennt er u.a. „sehr persönlich diffamierende Kritik“ und eine „diffuse Bedrohungslage aus der rechten Ecke“.

Bojan Pancevski, Journalist: Der „Wall Street Journal“-Reporter berichtet von seinen Nord-Stream-Recherchen, wonach ukrainische Generäle hinter der Sprengung der Pipeline standen.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie keine Zeit haben, sich die neueste Talkrunde von und mit Markus Lanz heute im TV anzusehen, dann haben Sie alternativ die Möglichkeit, die Sendung auch im Nachhinein in der ZDF-Mediathek abzurufen. Dort bleiben die Shows nach der Erstausstrahlung noch einige Monate verfügbar. Eine Wiederholung im Fernsehen ist dagegen nicht geplant.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche?

Am Ausstrahlungsrhythmus hat sich auch nach der Sommerpause nichts geändert. Nach wie vor ist der Polit-Talk montags, dienstags und donnerstags am späten Abend im ZDF zu sehen. Wie die Sendetermine von „Markus Lanz“ in der kommenden Woche aussehen, können Sie dieser Liste entnehmen:

Dienstag, 17. September 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 19. September 2024: 00.00 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 19. September 2024: 23.45 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )