„Markus Lanz“ heute am 17.7.25: Thema und Gäste am Donnerstag

In der Polit-Talkshow „Markus Lanz“ treffen jede Woche politische Gegensätze aufeinander. Am Dienstagabend entwickelte sich eine besonders scharfe Debatte um das Platzen der geplanten Wahl von Verfassungsrichtern. Im Zentrum der Diskussion standen die Abläufe rund um die gescheiterte Nominierung der SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf und die anschließende Absage der Wahl durch die Union. Über den Verfassungsblog haben mehr als 300 Juristen das Vorgehen der Union aufs Schärfste kritisiert und den Umgang mit ihr als „unsachlich“, „diffamierend“ und schädigend für die „gesamte demokratische Ordnung“ bezeichnet. CDU-Politiker Christoph Ploß verteidigte das Vorgehen seiner Partei: Die Ablehnung der Personalie sei gerechtfertigt gewesen, weil es innerhalb der CDU/CSU-Fraktion erhebliche inhaltliche Vorbehalte gegeben habe – auch im Hinblick auf frühere Äußerungen der Juristin. Die Union habe sich in ihrer Verantwortung gesehen, Schaden vom Bundesverfassungsgericht abzuwenden.

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann sah die Situation hingegen vollkommen anders. Sie warf der Union vor, nicht nur ein parteipolitisches Spiel auf dem Rücken des höchsten Gerichts zu betreiben, sondern auch ihre eigenen internen Prozesse nicht im Griff zu haben. Besonders hart fiel ihre Kritik an CDU-Verhandlungsführer Jens Spahn aus. Haßelmann sagte: „Wenn ich mir vorstelle, dass eine so wichtige Frage wie die Richterwahl für das Bundesverfassungsgericht so dilettantisch vorbereitet wird, dass Ihre Fraktion da am Montag bis Freitag reinstolpert, dann ist das ein eklatantes Führungsversagen von Jens Spahn!“

Worum geht es heute am 17. Juli 2025 bei „Markus Lanz“? Welche Gäste sind im Studio und wie lautet das Thema der Sendung? Neben den Antworten auf diese Fragen haben wir alle Infos zur neuesten Ausgabe des Polit-Talks hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Donnerstag?

Immer dienstags, mittwochs und donnerstags gibt es eine neue Ausgabe von „Markus Lanz“ im TV-Programm des ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die heutige Folge der Polit-Talkshow auch im Live-Stream des Senders verfolgen. Alle Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2111)

Wann? Donnerstag, 17. Juli 2025, 23.45 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 17.7.25

In jeder Folge gibt es ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. In dieser Woche hat sich Markus Lanz mit seinen Gästen ausschließlich über die geplatzte Verfassungsrichterwahl unterhalten. Vor allem die Kontroverse um Frauke Brosius-Gersdorf stand im Mittelpunkt der Diskussionen. Heute geht es um deutsche und europäische Außenpolitik: Es werden die Handelsbeziehungen Europas mit den USA thematisiert und auch die Ausrichtung Deutschlands in Bezug auf China wird hinterfragt. Jürgen Trittin spricht außerdem über die klima- und sicherheitspolitischen Herausforderungen Deutschlands.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 17. Juli 2025

In jeder Folge begrüßt Markus Lanz Politiker, Experten und Medienvertreter, die mit ihm ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft besprechen. Heute sind folgende Gäste im Studio:

Jürgen Trittin, Bundesminister a. D.: Mit Blick auf den Wandel der Weltordnung äußert sich der Ex-Fraktionschef der Grünen und Außenpolitiker zu den geo-, sicherheits- und klimapolitischen Herausforderungen Deutschlands.

Antje Höning, Journalistin: Die Wirtschaftsexpertin der „Rheinischen Post“ spricht über die angespannten Handelsbeziehungen Europas mit den USA und China sowie über Klimaschutz als Wachstumsmotor.

Xuewu Gu, Politikwissenschaftler: Der in Wuhan geborene Professor der Uni Bonn fordert eine Neuausrichtung der deutschen China-Strategie und skizziert, welche Ziele Xi Jinping verfolgt und wie er diese erreichen will.

