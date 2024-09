„Markus Lanz“ gestern am 19.9.24: Thema und Gäste am Donnerstag

Markus Lanz steuert mit seiner Polit-Talkshow geradewegs auf ein großes Jubiläum zu. Bereits seit 2008 ist der Moderator, Podcaster, Fotograf und Dokumentarfilmer regelmäßig mit seiner Talkrunde im ZDF zu sehen. Ende Oktober steht nun die 2000. Folge auf dem Programm. Wie der Gastgeber dieses große Jubiläum gemeinsam mit dem ZDF feiern wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Eventuell wird es ein Best-of mit den Highlights der vergangenen 16 Jahre geben. Bis dahin stehen aber erst einmal weitere reguläre Ausgaben im Programmkalender. Gestern am 19. September 2024 lief die „Markus Lanz“-Folge mit der Ordnungsnummer 1987.

Welche Gäste waren gestern im Studio dabei? Über welches Thema hat Markus Lanz mit ihnen diskutiert? Antworten auf diese Fragen und alle wichtigen Infos zur neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Donnerstag?

Immer dienstags, mittwochs und donnerstags gibt es eine neue Ausgabe von „Markus Lanz“ am späten Abend im TV-Programm des ZDF zu sehen. Gelegentlich laufen jedoch auch zwei Folgen an einem Tag. Das kommt allerdings nur vor, wenn ausnahmsweise eine Folge um Mitternacht ausgestrahlt wird. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die Show jedoch auch im Live-Stream des Senders verfolgen. Alle Einzelheiten im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 1987)

Wann? Donnerstag, 19. September 2024, 23.45 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Vor „Markus Lanz“ gab es gestern auch eine neue Ausgabe von „Maybrit Illner“ im ZDF zu sehen. Das Thema der Sendung lautete „Ukraine will Sieg und Frieden – was will der Westen?“. Zu Gast waren unter anderem Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP und Gregor Gysi von den Linken.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 19.9.24

In jeder Folge gibt es ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. In der letzten Woche hat sich Markus Lanz mit seinen Gästen über verschiedene Themen unterhalten. Es ging unter anderem um die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen, den Präsidentschaftswahlkampf in den USA, das Attentat in Solingen und die Paralympics in Paris. Am gestrigen Abend drehte sich alles um die Kanzlerkandidatur der CDU für die Bundestagswahlen 2025.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 19. September 2024

In jeder Folge begrüßt Markus Lanz Politiker, Experten und Medienvertreter, die mit ihm ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft besprechen. In der letzten Ausgabe von „Markus Lanz“ waren drei paralympische Athleten zu Gast. Sie berichteten über ihre Erfahrungen in Paris und über die Bedeutung des Behindertensports. Am 19. September 2024 waren nur drei Gäste im bei Markus Lanz im Studio. Hier gibt es die Übersicht:

Martin Huber: Der CSU-Generalsekretär bezog Stellung zum Verzicht auf die Kanzlerkandidatur von Söder.

Anton Hofreiter: Der Grünen-Politiker berichtete über die inhaltlichen Differenzen in der Asyl- und Energiepolitik.

Melanie Amann: Die Journalistin und stellvertretende „Spiegel“-Chefredakteurin sprach über die Hintergründe der Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie keine Zeit hatten, sich die neueste Talkrunde von und mit Markus Lanz im TV anzusehen, dann haben Sie die Möglichkeit, die Sendung auch im Nachhinein in der ZDF-Mediathek abzurufen. Dort bleiben die Talkrunden nach der Erstausstrahlung noch einige Monate verfügbar.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche?

Auch in der nächsten Woche ist Markus Lanz wieder wie gewohnt am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag auf Sendung. Wie die Sendetermine in der kommenden Woche aussehen, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Dienstag, 24. September 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 25. September 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 26. September 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )