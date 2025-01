„Markus Lanz“ heute am 23.1.25: Thema und Gäste am Donnerstag

Dreimal pro Woche wird bei „Markus Lanz“ am späten Abend diskutiert. Dazu lädt der Moderator, Fotograf und Dokumentarfilmer in jeder Episode unterschiedliche Gäste aus Politik und Gesellschaft ein, um ein aktuelles Thema zu besprechen. Auf politischer Ebene sind die Themen aktuell auch keine Mangelware. Während hierzulande die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 den politischen Diskurs bestimmt, hat auf weltpolitischer Ebene vorwiegend der Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump für Aufsehen gesorgt.

Trump hatte direkt nach seinem Amtsantritt mehrere Dekrete unterschrieben und hatte unter anderem den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen und aus der WHO veranlasst. Darüber hinaus hat er angekündigt, die Grenzen zu schließen und die Migration in die USA schwieriger machen zu wollen. Auch mit dem Ukraine-Krieg hat sich der neue US-Präsident bereits beschäftigt: Er drohte Putin damit, Zölle und Sanktionen auf alle Importe aus Russland zu erheben, sollte der russische Präsident nicht für ein schnelles Ende des Krieges sorgen.

Bisher ging es bei „Markus Lanz“ nur am Rande um die US-amerikanische Politik und die Folgen von Trumps Amtsantritt für die Bundesrepublik. Worum geht es heute am 23.1.25 in der Talkshow? Welche Gäste sind im Studio und wie lautet das aktuelle Thema der Sendung? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur heutigen Ausgabe von „Markus Lanz“ haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Donnerstag?

Immer dienstags, mittwochs und donnerstags gibt es eine neue Ausgabe von „Markus Lanz“ im TV-Programm des ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die heutige Folge der Polit-Talkshow auch im Live-Stream des Senders verfolgen. Alle Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2035)

Wann? Donnerstag, 23. Januar 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Wenn Sie möchten, können Sie heute noch mehr Polit-Talk im ZDF sehen: Um 22.45 Uhr läuft eine neue Folge von „Maybrit Illner“. Das Thema der Sendung lautet: „Trump macht Ernst – ist Deutschland diesmal vorbereitet?“.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 23.1.25

In jeder Folge gibt es ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. In dieser Woche hatte sich Markus Lanz mit seinen Gästen über die Bundestagswahlen im Februar, den Wahlkampf-Kurs der FDP und mögliche Koalitionspartner der Grünen unterhalten. Heute stehen bei „Markus Lanz“ Migration und Asylpolitik im Fokus. CSU-Generalsekretär Martin Huber spricht über politische Konsequenzen aus der Messerattacke in Aschaffenburg und die Forderungen der Union nach einem Kurswechsel. Zudem beleuchten Migrationsexpertin Victoria Rietig, Journalist Markus Feldenkirchen und Nahost-Kenner Daniel Gerlach verschiedene Aspekte der Flüchtlingssituation, der europäischen Politik und der Lage in Krisenregionen wie Syrien.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 23. Januar 2025

In jeder Folge begrüßt Markus Lanz Politiker, Experten und Medienvertreter, die mit ihm ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft besprechen. Normalerweise nehmen vier bis fünf Gäste im Studio Platz, in der Sendung vom Mittwoch unterhielt sich Lanz allerdings nur mit zwei Gästen. Am heutigen Donnerstag sind wie gewohnt wieder vier Gäste bei „Markus Lanz“ im Studio:

Martin Huber (CSU-Politiker): Der Generalsekretär der CSU kommentiert die jüngste Messerattacke in Aschaffenburg und sieht hierin Anlass, die migrationspolitischen Maßnahmen in Deutschland zu überdenken. Er legt dar, welche Prioritäten die Union in ihrer Forderung nach einem Kurswechsel in der Migrationspolitik setzen möchte.

Victoria Rietig (Migrationsforscherin): Die Migrationsexpertin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik analysiert die migrationspolitischen Ansätze der CDU und CSU. Sie erläutert die aktuellen Herausforderungen der europäischen Flüchtlingspolitik und stellt diese in einen internationalen Kontext.

Markus Feldenkirchen (Journalist): Der Journalist beim Magazin „Der Spiegel“ beleuchtet die Rolle des Migrationsthemas im Bundestagswahlkampf. Er diskutiert, welche Bedeutung es für politische Kampagnen und die öffentliche Debatte hat.

Daniel Gerlach (Nahost-Experte): Der Chefredakteur des Magazins „zenith“ teilt seine Erfahrungen aus Syrien. Vor Kurzem bereiste er das Bürgerkriegsland und berichtet über die Lage vor Ort sowie deren Bedeutung für Flucht und Migration in die Nachbarregionen und nach Europa.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie keine Zeit haben, sich die neueste Talkrunde mit Markus Lanz im TV anzusehen, dann haben Sie die Möglichkeit, die Sendung auch im Nachhinein in der ZDF-Mediathek abzurufen. Dort bleiben die Talkrunden nach der Erstausstrahlung noch einige Monate verfügbar. Eine Wiederholung im Fernsehen bietet das ZDF allerdings nicht an.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche?

Auch in der nächsten Woche ist Markus Lanz wieder dreimal auf Sendung. Wie die Sendetermine im Detail aussehen, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Dienstag, 28. Januar 2025: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 30. Januar 2025: 00.00 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 30. Januar 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )