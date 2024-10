„Markus Lanz“ heute am 24.10.24: Thema und Gäste am Donnerstag

Mehr als 2000 Mal lief „Markus Lanz“ bereits im Abendprogramm des ZDF über die Bildschirme. Das große Jubiläum mit der 2000. Sendung stand am Montag auf dem Programm, danach geht es nun ganz regulär mit der Polit-Talkrunde weiter - ein Ende der Show ist bislang nicht in Sicht. Neben seiner eigenen Sendung betreibt Markus Lanz gemeinsam mit Richard David Precht auch einen Podcast namens „Lanz und Precht“, filmt Dokus und widmet sich seiner Leidenschaft der Fotografie.

Der Polit-Talk dreht sich stets um aktuelle Themen aus Politik und Gesellschaft, die Lanz mit deutschen Spitzenpolitikern, Experten und Journalisten diskutiert und einordnet. Worum geht es heute am 24. Oktober bei „Markus Lanz“? Wie lautet das Thema und welche Gäste sind im Studio dabei? Antworten auf diese Frage und alle Infos zur neuesten Ausgabe der Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Donnerstag?

Immer dienstags, mittwochs und donnerstags gibt es eine neue Ausgabe von „Markus Lanz“ am späten Abend im TV-Programm des ZDF zu sehen. In dieser Woche liefen jedoch gleich zwei Folgen am Donnerstag - allerdings nur, weil die Mittwochsausgabe erst um Mitternacht auf Sendung ging. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die heutige Folge der Polit-Talkshow jedoch auch im Live-Stream des Senders verfolgen. Alle Einzelheiten im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2002)

Wann? Donnerstag, 24. Oktober 2024, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Vor „Markus Lanz“ läuft heute auch eine neue Ausgabe von „Maybrit Illner“ im ZDF. Das Thema der Sendung lautet „Deutschland in der Krise – was kann Olaf Scholz noch erreichen?“. Zu Gast ist dem Thema entsprechend Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich den Fragen von Illner stellen wird.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 24.10.24

In jeder Folge gibt es ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. In dieser Woche hat sich Markus Lanz mit seinen Gästen über verschiedene Themen unterhalten. Es ging um die US-Präsidentschaftswahl und den Wahlkampf zwischen Trump und Harris sowie um den Wandel von Gesellschaft und Demokratie in Deutschland.

Die heutige Ausgabe von „Markus Lanz“ dreht sich um die deutsche Wirtschaft am Beispiel der Autoindustrie. Es wird unter anderem über die Zukunftsfähigkeit deutscher Autobauer, das Potenzial einheimischer PKW-Hersteller im internationalen Wettbewerb und um Zukunftsfragen der Mobilität.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 24. Oktober 2024

In jeder Folge begrüßt Markus Lanz Politiker, Experten und Medienvertreter, die mit ihm ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft besprechen. Heute, am 24. Oktober 2024 sind diese Gäste im Studio:

Christian Dürr, FDP-Fraktionschef

Er nimmt Stellung zu den Perspektiven der kriselnden deutschen Automobilindustrie. Zudem erläutert er, warum die Liberalen mehr Technologieoffenheit bei Antriebssystemen fordern.

Herbert Diess, Ex-VW-Vorstand

Von 2018 bis 2022 war er Chef des Volkswagen-Konzerns. Er äußert sich zur Zukunftsfähigkeit der deutschen Autobauer und den Herausforderungen bei der Transformation zur Elektromobilität.

Christina Kunkel, Journalistin

Die „SZ“-Wirtschaftsredakteurin hinterfragt die verkehrspolitischen Ansätze der FDP. Und sie legt dar, wie deutsche Pkw-Hersteller im globalen Wettbewerb wieder aufholen könnten.

Stefan Bratzel, Autoexperte

Der Professor des Forschungsinstituts „Center of Automotive Management“ befasst sich mit Zukunftsfragen der Mobilität. Er gibt einen Ausblick auf das Autofahren von morgen.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie keine Zeit haben, sich die neueste Talkrunde von „Markus Lanz“ im TV anzusehen, dann haben Sie die Möglichkeit, die Sendung auch im Nachhinein in der ZDF-Mediathek abzurufen. Dort bleiben die Talkrunden nach der Erstausstrahlung noch einige Monate verfügbar. Eine Wiederholung im Fernsehen ist dagegen nicht vorgesehen.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche?

Auch in der nächsten Woche ist Markus Lanz wieder wie gewohnt am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag auf Sendung. Wie die Sendetermine im Detail aussehen, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Dienstag, 29. Oktober 2024: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 30. Oktober 2024: 23.45 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 31. Oktober 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )