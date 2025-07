„Markus Lanz“ gestern am 24.7.25: Thema und Gäste am Donnerstag

In der „Markus Lanz“-Sendung am Mittwoch stand einmal mehr die Frage im Raum, wie Europa mit der wachsenden Bedrohung durch Russland umgehen sollte – militärisch, politisch und gesellschaftlich. Historiker Sönke Neitzel warnte eindringlich vor einem „naiven Pazifismus“ und erklärte, dass man „mit Schwäche noch keine Revisionsmacht gestoppt“ habe. ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf zeichnete ein erschütterndes Bild vom Zustand der ukrainischen Bevölkerung: „Diese Menschen sind zerstört. Da wird wirklich das Menschsein vernichtet.“ Podcaster Ole Nymoen vertrat in der Sendung vom Mittwoch eine eher kontroverse Position und erklärte provokant: „Ich bin lieber weniger frei als tot.“

Diese Haltung stieß auf deutlichen Widerspruch. Neitzel warnte vor einem Rückzug ins Private und betonte, dass der Erhalt von Frieden und Freiheit eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung sei. Auch Lanz hakte mehrfach nach und stellte klar: „Der Staat sind wir ja alle … Das bedeutet Ihnen nichts als Idee?“ Nymoens konsequente Absage an staatliche Loyalität – „Der Staat selbst wäre mir das Leben nicht wert“ – sorgte beim Gastgeber für Irritation.

Gestern Abend ging es bei „Markus Lanz“ unter anderem um den Wandel der Gesellschaft. Vor der Sommerpause empfing der Moderator nur einen Gast im Studio. Wie das Thema lautete und worum es gestern am 24. Juli 2025 in der Polit-Talkshow ging, verraten wir Ihnen hier.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Donnerstag?

Ein letztes Mal meldete sich Markus Lanz noch aus dem ZDF-Studio in Hamburg Bahrenfeld, danach verabschiedete sich die Sendung für einen Monat in die Sommerpause. Während andere Polit-Talkshows wie „hart aber fair“ gleich mehrere Monate von der Bildfläche verschwinden, fällt sie bei Lanz relativ kurz aus. Alle Infos zur Übertragung der neuen Folge gestern am 24. Juli 2025 im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2114)

Wann? Donnerstag, 24. Juli 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Wer wollte, konnte gestern Abend schon früher in den Polit-Talk starten: Vor Lanz lief um 22.15 Uhr eine neue Folge von „Maybrit Illner“. Das Thema der Sendung lautete: „Streit statt Aufbruch – Bekommt Schwarz-Rot die Kurve?“.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 24.7.25

In jeder Folge gibt es ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. In dieser Woche hatte sich Markus Lanz mit seinen Gästen wie bereits erwähnt über die potentielle Gefahr aus Russland, die Krise der SPD und die jüngsten Erfolge der Linkspartei gesprochen. Gestern ging es um die geopolitischen Machtverschiebungen und die Rolle Deutschlands in der Welt.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 24. Juli 2025

In jeder Folge begrüßt Markus Lanz Politiker, Experten und Medienvertreter, die mit ihm ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft besprechen. In dieser Woche waren Militärexperten, Journalisten und Vertreter der SPD und Linken zu Gast. Gestern, am 24. Juli hatte Markus Lanz nur einen Gast:

Joachim Gauck, Bundespräsident a. D.: Mit Blick auf die geopolitischen Machtverschiebungen und den Wandel der Gesellschaft äußerte er sich zur Rolle Deutschlands in der Welt und zu den Herausforderungen der Demokratie.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie keine Zeit hatten, sich die neueste Talkrunde mit Markus Lanz im TV anzusehen, dann haben Sie die Möglichkeit, die Sendung auch im Nachhinein in der ZDF-Mediathek abzurufen. Dort bleiben die Talkrunden nach der Erstausstrahlung noch einige Monate verfügbar. Eine Wiederholung im Fernsehen bietet das ZDF allerdings nicht an.

Sendetermine: Wann kehrt „Markus Lanz“ nach der Sommerpause zurück

Wie bereits erwähnt, lief gestern die vorerst letzte Folge von „Markus Lanz“ im ZDF. Der Polit-Talk geht jedoch nur in eine kurze Sommerpause - bereits Ende August kehrt die Sendung zurück. Das sind die ersten Termine nach dem Kurzurlaub:

Dienstag, 26. August 2025: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 27. August 2025: 23.30 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 28. August 2025: 23.00 Uhr bis 0.15 Uhr ( ZDF )