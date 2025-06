„Markus Lanz“ heute am 26.6.25: Thema und Gäste am Donnerstag

Bei „Markus Lanz“ standen am Mittwochabend die aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen im Zentrum der Diskussion. Nachdem am Dienstagabend bereits intensiv über den Nahostkonflikt gesprochen wurde, lag der Fokus der gestrigen Ausgabe auf der wachsenden Bedrohung durch Russland, der Bilanz des NATO-Gipfels und den Folgen eines möglichen Flächenbrandes im Nahen Osten für Deutschland und Europa.

Im Studio diskutierte Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel, dem Nahost-Experten Andreas Reinicke und Handelsblatt-Journalist Julian Olk über geopolitische Risiken, verteidigungspolitische Weichenstellungen und die Rolle Deutschlands auf der internationalen Bühne. Neitzel warnte in der Sendung deutlich vor einer Verschärfung der Lage in Osteuropa: „Die nächsten drei Jahre sind die gefährlichsten.“

Neben der Analyse internationaler Konflikte stand auch die Frage im Raum, wie sich Deutschland auf neue Bedrohungslagen vorbereiten kann – sowohl politisch als auch finanziell. Olk betonte, dass höhere Verteidigungsausgaben ökonomisch tragbar sein müssten, während Dröge die außenpolitische Verantwortung Deutschlands im Israel-Iran-Konflikt unterstrich.

