„Markus Lanz“ heute am 26.9.24: Thema und Gäste am Donnerstag

Nach der heutigen Ausgabe von „Markus Lanz“ stehen nur noch zehn Folgen auf dem Programm, bevor der Gastgeber mit seiner Polit-Talkshow ein großes Jubiläum feiern darf. Im Oktober wird die 2000. Folge der Show im ZDF ausgestrahlt. Bereits seit 2008 ist der Moderator, Podcaster, Fotograf und Dokumentarfilmer mit seiner Talkrunde auf Sendung und spricht Woche für Woche mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und den Medien über aktuelle Themen.

In dieser Woche ging es bei „Markus Lanz“ hauptsächlich um die Landtagswahlen in Ostdeutschland. Unter anderem hat der Gastgeber mit dem Thüringer CDU-Chef über die Regierungsbildung in Erfurt gesprochen. Außerdem ging es um die jüngsten Wahlen in Brandenburg, in denen das BSW viele Stimmen holen konnte. Sie äußerte sich im Studio zum Regierungswillen und zur Koalitionsfähigkeit ihrer Partei.

Worum geht es heute am 26. September 2024 bei „Markus Lanz“? Welche Gäste sind im Studio und über welche Fragen wird diskutiert? Alle Infos zur neuesten Ausgabe des Polit-Talks haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Donnerstag?

Immer dienstags, mittwochs und donnerstags gibt es eine neue Ausgabe von „Markus Lanz“ am späten Abend im TV-Programm des ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die Show jedoch auch im Live-Stream des Senders verfolgen. Alle Einzelheiten im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 1990)

Wann? Donnerstag, 26. September 2024, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Vor „Markus Lanz“ gibt es heute auch eine neue Ausgabe von „Maybrit Illner“ im ZDF zu sehen. Das Thema der Sendung lautet „Abgestraft und angezählt – kann die Ampel noch regieren?“. Zu Gast sind unter anderem der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Hendrik Wüst sowie der Migrationsforscher Ruud Koopmans.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 26.9.24

In jeder Folge gibt es ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. Heute geht es bei „Markus Lanz“ erneut um die Landtagswahl in Brandenburg. Es wird das schlechte Abschneiden der CDU besprochen und zudem ordnet der Journalist Veit Medick die Ergebnisse der drei Wahlen in Ostdeutschland bundespolitisch ein. Weiterhin soll es um die Nationalratswahl in Österreich am kommenden Wochenende gehen. Wie ist die Stimmung der österreichischen Bevölkerung?

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 26. September 2024

In jeder Folge begrüßt Markus Lanz Politiker, Experten und Medienvertreter, die mit ihm ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft besprechen. Heute ist mit einem Berufspolitiker, einem Journalisten, einer Politologin und einem Migrationsexperten eine bunte Mischung an Expertise im Studio. Das sind die Gäste bei „Markus Lanz“ am 26.9.24:

Roderich Kiesewetter, CDU-Politiker: Er nimmt Stellung zum schlechten Abschneiden seiner Partei in Brandenburg, zu Schwarz-Grün als denkbare Machtoption im Bund und zur Entwicklung des Russland-Ukraine-Krieges.

Corinna Milborn, Politologin: Die Wiener Journalistin und Fernsehmoderatorin spricht über die Stimmung in der österreichischen Bevölkerung und die Ausgangslage vor der Nationalratswahl am kommenden Wochenende.

Gerald Knaus, Migrationsexperte: Er äußert sich zum Status quo der Migration in Deutschland und Österreich, der Debatte um eine Verschärfung der Asylverfahren und zur Idee von Zurückweisungen an der deutschen Grenze.

Veit Medick, Journalist: Der „stern“-Politikchef blickt auf die bundespolitischen Folgen der jüngsten drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. Zudem spricht er über Friedrich Merz als Unions-Kanzlerkandidat.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie keine Zeit haben, sich die neueste Talkrunde von und mit Markus Lanz im TV anzusehen, dann haben Sie die Möglichkeit, die Sendung auch im Nachhinein in der ZDF-Mediathek abzurufen. Dort bleiben die Talkrunden nach der Erstausstrahlung noch einige Monate verfügbar.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche?

Auch in der nächsten Woche ist Markus Lanz wieder wie gewohnt am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag auf Sendung. Wie die Sendetermine in der kommenden Woche aussehen, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Dienstag, 1. Oktober 2024: 23.25 Uhr bis 0.40 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 3. Oktober 2024: 0.00 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 3. Oktober 2024: 23.05 Uhr bis 0.20 Uhr ( ZDF )