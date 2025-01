„Markus Lanz“ heute am 30.1.25: Thema und Gäste am Donnerstag

Seit November 2024 dominiert die bevorstehende Bundestagswahl 2025 die Diskussionen bei „Markus Lanz“. In fast jeder Sendung ist sie Thema – der Wahlkampf läuft auf Hochtouren. Politiker präsentieren im Studio ihre Programme und verteidigen ihre Positionen beispielsweise zur Wirtschafts-, Finanz- und Migrationspolitik. Doch sie stehen nicht nur dem Moderator Rede und Antwort: Auch Experten wie Ökonom Marcel Fratzscher nehmen die Pläne kritisch unter die Lupe. Mitte Januar stellte er insbesondere die Finanzierbarkeit der Wahlversprechen von CDU und FDP infrage.

In der Mittwochsausgabe sprach CDU-Politiker Thorsten Frei über die Migrationspläne von CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz und bezog Stellung zur Wahlprogrammatik seiner Partei. Ebenfalls im Studio war AfD-Politikerin Beatrix von Storch, die sich zu den aktuellen Wahlumfragen äußerte. Sie leitete daraus einen klaren Regierungsanspruch ihrer Partei ab und sprach über die Brandmauer-Debatte, die nach der Messerattacke in Aschaffenburg die Medien dominierte.

Worum geht es heute am 30. Januar 2025 bei „Markus Lanz“? Wie lautet das aktuelle Thema und welche Gäste sind im Studio? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe des Polit-Talks gibt es hier.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Donnerstag?

Immer dienstags, mittwochs und donnerstags gibt es eine neue Ausgabe von „Markus Lanz“ am späten Abend im TV-Programm des ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die heutige Folge der Polit-Talkshow auch im Live-Stream des Senders verfolgen. Alle Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2038)

Wann? Donnerstag, 30. Januar 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 30.1.25

In jeder Folge gibt es ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. In dieser Woche hatte sich Markus Lanz mit seinen Gästen anlässlich der Bundestagswahl im Februar über die Migrationspolitik unterhalten. Der Messerangriff in Aschaffenburg hatte in der Öffentlichkeit erneut eine Debatte um die Migration ausgelöst.

Heute geht es bei „Markus Lanz“ ein weiteres Mal um die gestrige Abstimmung zur Migration im Bundestag. Außerdem werden die Perspektiven der SPD nach dem 23. Februar sowie die Debatte um die Brandmauer in Bezug auf die Unterstützung der AfD für den Migrationsantrag der Union zur Sprache kommen.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 30. Januar 2025

In jeder Folge begrüßt Markus Lanz Politiker, Experten und Medienvertreter, die mit ihm ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft besprechen. Normalerweise nehmen vier bis fünf Gäste im Studio Platz, am Mittwoch waren aufgrund der verkürzten Sendung jedoch nur zwei Politiker im Studio. Für heute hat das ZDF diese Gästeliste bekanntgegeben:

Klara Geywitz, SPD

Die Bundesbauministerin und stellvertretende SPD-Vorsitzende gibt ihre Einschätzung zur jüngsten Migrationsabstimmung im Bundestag und spricht über die strategischen Optionen ihrer Partei nach dem 23. Februar.

Kerstin Münstermann, Journalistin

Die Leiterin des Parlamentsbüros der Rheinischen Post beleuchtet die hitzige Debatte um die sogenannte „Brandmauer“ und die AfD-Zustimmung zum Migrationsantrag der Union.

Gerald Knaus, Migrationsforscher

Knaus hinterfragt die politische Ausrichtung der aktuellen Migrationsdebatte und bemängelt, dass keine der etablierten Parteien sachlich und konstruktiv argumentiert.

Michael Kyrath, Vater eines Mordopfers

Vor zwei Jahren wurde seine Tochter in einem Zug in Brokstedt von einem Palästinenser getötet. In einem persönlichen Gespräch reflektiert er den schmerzhaften Verlust und seine Sicht auf die deutsche Migrationspolitik.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie keine Zeit haben, sich die neueste Talkrunde mit Markus Lanz im TV anzusehen, dann haben Sie die Möglichkeit, die Sendung auch im Nachhinein in der ZDF-Mediathek abzurufen. Dort bleiben die Talkrunden nach der Erstausstrahlung noch einige Monate verfügbar. Eine Wiederholung im Fernsehen bietet das ZDF allerdings nicht an.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche?

Auch in der nächsten Woche ist Markus Lanz wieder wie gewohnt am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag auf Sendung. Wie die Sendetermine im Detail aussehen, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Dienstag, 4. Februar 2025: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 5. Februar 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 6. Februar 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )