„Markus Lanz“ gestern am 29.8.24: Thema und Gäste am Donnerstag

In den vergangenen Tagen hat vor allem das Attentat in Solingen die Nachrichten geprägt. Um den Anschlag drehten sich auch die ersten Sendungen von „Markus Lanz“ nach der Sommerpause der Polit-Talkshow. Einen Monat lang hatte sich Gastgeber und Moderator Markus Lanz in den Urlaub verabschiedet und hat sich damit eine wesentlich kürzere Pause als seine Kolleginnen Sandra Maischberger oder Caren Miosga gegönnt. Nun ist der Polit-Talk im ZDF jedoch im gewohnten Rhythmus zurück im TV-Programm. In der Folge vom Mittwoch war unter anderem Philosoph und Podcast-Kollege Richard David Precht zu Gast und hat im Kontext einer zunehmend multipolaren Welt für Menschlichkeit, Toleranz und Kooperation plädiert.

Welche Gäste waren gestern am 29.8.24 bei „Markus Lanz“ im Studio? Wie lautet das Thema und worüber wird diskutiert? Alle Informationen zur neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Donnerstag?

„Markus Lanz“ kehrte nach der Sommerpause zur gewohnten Sendezeit zurück und war natürlich auch wie immer live im ZDF zu sehen. Alternativ konnten Sie auch auf den Live-Stream des Senders zurückgreifen. Die neueste Ausgabe der Talkrunde wurde zeitgleich im Stream der ZDF-Mediathek ausgestrahlt. Alle Informationen noch einmal auf einen Blick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 1978)

Wann? Donnerstag, 29. August 2024, 23.25 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 29.8.24

Markus Lanz diskutiert mit seinen Gästen in jeder Sendung über ein bis zwei Themen. In der vergangenen Folge ging es um das Attentat von Solingen und die daraus resultierenden politischen Konsequenzen. Unter anderem übte Islam-Experte Eren Güvercin Kritik an der verhaltenen Reaktion der Islam-Verbände auf den Terroranschlag. Gestern ging es dann um die anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland. Dabei wurde die Rolle der AfD diskutiert und welche Nachwirkungen der DDR immer noch zu spüren sind und sich in dieser Wahl manifestieren.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 29. August 2024

In jeder Folge begrüßt Markus Lanz Politiker, Experten und Medienvertreter, die mit ihm ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft besprechen. Diese Personen waren gestern zu Gast:

Hasnain Kazim - Autor

Marc Felix Serrao - Journalist

Anna Lehmann - Journalistin

Dirk Oschmann - Leipziger Autor

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie gestern keine Zeit hatten, sich die neueste Talkrunde von und mit Markus Lanz im TV anzusehen, dann haben Sie alternativ die Möglichkeit, die Sendung auch im Nachhinein in der ZDF-Mediathek abzurufen. Dort bleiben die Shows nach der Erstausstrahlung noch einige Monate verfügbar. Eine Wiederholung im Fernsehen ist dagegen nicht geplant.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche?

Wie bereits erwähnt, gab es bei „Markus Lanz“ nach der Sommerpause keine großen Veränderungen. Nach wie vor ist der Polit-Talk montags, dienstags und donnerstags am späten Abend im ZDF zu sehen. Wie die Sendetermine in der kommenden Woche aussehen, können Sie dieser Liste entnehmen:

Dienstag, 3. September 2024: 22.55 Uhr bis 0.10 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 4. September 2024: 23.25 Uhr bis 0.40 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 5. September 2024: 2325 Uhr bis 0.40 Uhr ( ZDF )