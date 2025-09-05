„Markus Lanz“ gestern am 4.9.25: Thema und Gäste am Donnerstag

„Markus Lanz“ gehört mit inzwischen über 2000 Ausgaben zu den Polit-Talkshows mit den meisten Folgen im deutschen Fernsehen. Seit 2008 diskutiert der Moderator regelmäßig dienstags bis donnerstags mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

In der Ausgabe vom 3. September 2025 stand die angespannte Finanz- und Sozialpolitik im Zentrum. SPD-Vize Anke Rehlinger mahnte, Reformen dürften nicht abstrakt bleiben, sondern müssten konkretisiert und verlässlich umgesetzt werden. Journalistin Kerstin Münstermann machte die Dimension der Haushaltsprobleme deutlich und stellte klar, dass ein Defizit von 30 Milliarden Euro nicht zu schließen sei, ohne entweder zu sparen oder zusätzliche Einnahmen zu generieren. Für die schärfsten Worte sorgte Autor und Jurist Ferdinand von Schirach, der das deutsche Steuersystem als „vollkommen irre“ bezeichnete und der SPD attestierte, Politik „für ein Klientel, das sie nicht wählt“ zu machen. Damit stellte er nicht nur die Steuerarchitektur, sondern auch die strategische Ausrichtung der Sozialdemokraten grundlegend infrage.

Worum ging es gestern bei „Markus Lanz“? Welche Gäste waren am 4. September 2025 im Studio und welche Themen wurden diskutiert? Antworten auf diese Fragen sowie alle Informationen zur neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ gestern am Donnerstag?

Immer dienstags, mittwochs und donnerstags gibt es eine neue Ausgabe von „Markus Lanz“ im TV-Programm des ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen konnten Sie die gestrige Folge der Polit-Talkshow auch im Live-Stream des Senders verfolgen. Alle Infos zur Übertragung am 4.9.25 auf einen Blick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2120)

Wann? Donnerstag, 4. September 2025, 23.00 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 4.9.25

Bei „Markus Lanz“ steht in jeder Ausgabe ein zentrales Oberthema im Mittelpunkt, das aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft stammt. Häufig werden dazu aber auch weitere Aspekte beleuchtet, die sich aus dem Gespräch ergeben und aktuelle Entwicklungen aufgreifen. Gestern ging es unter anderem um das Bürgergeld und die Haushaltspolitik der Regierung. Außerdem wurde über die Migrationspolitik diskutiert und darüber, wie sich die integrationspolitischen Herausforderungen in den vergangenen zehn Jahren entwickelt haben.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 4. September 2025

In jeder Folge begrüßt Markus Lanz Politiker, Experten und Medienvertreter, die mit ihm ein aktuelles Thema besprechen. Das waren die Gäste von „Markus Lanz“ am 4.9.25:

Britta Haßelmann, Grünen-Politikerin: Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion kritisierte, wie die Debatte um das Bürgergeld geführt wird und erläuterte die Konzepte ihrer Partei für eine Neuordnung der Sozialversicherungssysteme.

Johannes Winkel, JU-Vorsitzender: Der Chef der Jugendvereinigung von CDU und CSU nahm Stellung zur Haushaltspolitik von Schwarz-Rot und appellierte: „Die Bundesregierung braucht den Mut der Agenda 2010.“

Güner Balci, Sozialarbeiterin: Zehn Jahre nach Merkels „Wir schaffen das!“ berichtete die Integrationsbeauftragte von Berlin-Neukölln von den sozial- und integrationspolitischen Herausforderungen in ihrem Bezirk.

Michael Bröcker, Journalist: Der „Table.Media“-Chefredakteur kommentierte die Oppositionsarbeit der Grünen. Zudem blickte er auf den von der Bundesregierung angekündigten „Herbst der Reformen“.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie gestern keine Zeit hatten, sich die neueste Talkrunde mit Markus Lanz im TV anzusehen, dann haben Sie die Möglichkeit, die Sendung auch im Nachhinein in der ZDF-Mediathek abzurufen. Dort bleiben die Talkrunden nach der Erstausstrahlung noch einige Monate verfügbar. Eine Wiederholung im Fernsehen bietet das ZDF allerdings nicht an.

