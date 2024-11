„Markus Lanz“ heute am 7.11.24: Thema und Gäste am Donnerstag

Bei „Markus Lanz“ wird dreimal pro Woche am späten Abend im ZDF diskutiert. Dazu lädt der Sender neben deutschen Spitzenpolitikern auch Experten und Journalisten ein, die aktuelle Themen aus Politik und Gesellschaft bewerten und einordnen. In dieser Woche überschlagen sich die politischen Ereignisse förmlich: Trump wurde erneut zum Präsidenten der USA gewählt und am Mittwoch gab Bundeskanzler Scholz die Entlassung von Finanzminister Lindner und das Ende der Ampel-Koalition bekannt. Einen Mangel an Themen gibt es für Polit-Talkshows wie „Markus Lanz“ also nicht. CDU-Chef Merz fordert nun, die Vertrauensfrage sofort zu stellen, nachdem Scholz den Januar 2025 als Zeitrahmen vorgegeben hatte. Gleichzeitig wird die Wiederwahl von Trump auch für Europa nachhaltige Folgen haben. Der US-Politiker hatte sich in der Vergangenheit gegen die Unterstützung der Ukraine geäußert und höhere Zölle für Importe aus Europa in den Raum gestellt.

Worum geht es heute am 7.11.24 bei „Markus Lanz“? Wie lautet das Thema und welche Gäste sind im Studio dabei? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe der Polit-Talkrunde haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Donnerstag?

Immer dienstags, mittwochs und donnerstags gibt es eine neue Ausgabe von „Markus Lanz“ am späten Abend im TV-Programm des ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die heutige Folge der Polit-Talkshow jedoch auch im Live-Stream des Senders verfolgen. Alle Einzelheiten im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2008)

Wann? Donnerstag, 7. November 2024, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Vor „Markus Lanz“ läuft heute auch eine neue Ausgabe von „Maybrit Illner“ im ZDF. Das Thema der Sendung lautet: „Comeback für Trump – ist Europa vorbereitet?“. Zu Gast sind unter anderem Sigmar Gabriel und CDU-Parteichef Friedrich Merz.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 7.11.24

In jeder Folge gibt es ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. In dieser Woche hat sich Markus Lanz mit seinen Gästen über verschiedene Themen unterhalten. In der Ausgabe am Mittwoch hat sich Lanz mit seinen Gästen über das Aus der Ampel-Koalition unterhalten. Unter anderem war FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle im Studio, der den Bruch der Regierungskoalition im Kontext seiner Partei einordnete.

Worum es heute bei „Markus Lanz“ geht, ist bislang noch nicht bekannt. Sobald das ZDF die entsprechenden Informationen veröffentlicht, informieren wir Sie hier darüber.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 7. November 2024

In jeder Folge begrüßt Markus Lanz Politiker, Experten und Medienvertreter, die mit ihm ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft besprechen. Die Gäste der heutigen Sendung sind noch nicht bekannt. Wir reichen die Namen der Studiogäste an dieser Stelle nach, sobald das ZDF die Gästeliste für den 7. November 2024 veröffentlicht.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie keine Zeit haben, sich die neueste Talkrunde mit Markus Lanz im TV anzusehen, dann haben Sie die Möglichkeit, die Sendung auch im Nachhinein in der ZDF-Mediathek abzurufen. Dort bleiben die Talkrunden nach der Erstausstrahlung noch einige Monate verfügbar. Eine Wiederholung im Fernsehen bietet das ZDF jedoch nicht an.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche?

In dieser Woche gab es zwei Folgen von „Markus Lanz“ am Donnerstag zu sehen, da die Mittwochsausgabe erst um Mitternacht ausgestrahlt wurde. Wie die Sendetermine in der kommenden Woche aussehen, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Dienstag, 12. November 2024: 23.00 Uhr bis 0.15 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 13. November 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 14. November 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )